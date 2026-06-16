Sundar Pichai bei Stanford-Abschlussfeier mit Protesten und Rufen empfangen

Google-CEO Sundar Pichai stieß bei seiner Rede während der Abschlussfeier der Stanford University, seiner Alma Mater, auf unerwarteten Widerstand. Etwa 200 Absolventen verließen den Saal während der Rede des Tech-Chefs, während andere seine Worte mit Protestrufen unterbrachen. Die Demonstration richtete sich gegen die Zusammenarbeit von Google mit dem israelischen Verteidigungssystem und dem US-Immigrationsdienst (ICE). Dies berichtete Techcrunch.com berichtet .

Als Hauptgrund für den Protest wird Project Nimbus genannt, ein 1,2 Milliarden Dollar schwerer Vertrag, durch den Google und Amazon Cloud-Dienste und AI-Technologien für das israelische Militär bereitstellen. Laut TechCrunch trugen die Studenten Plakate mit Slogans wie "Google spioniert mit AI" und "Freiheit für Palästina". Zudem schwenkten Absolventen palästinensische Flaggen und verurteilten die Beteiligung des Unternehmens an Militärprojekten.

Project Nimbus und interne Konflikte

Das Projekt Project Nimbus sorgt nicht nur bei externen Aktivisten, sondern auch unter den eigenen Mitarbeitern von Google für ernsthafte Einwände. Anfang 2024 entließ das Unternehmen 28 Mitarbeiter, die gegen diesen Vertrag demonstriert hatten. Diese Maßnahme konnte den internen Widerstand jedoch nicht stoppen. Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation (EFF) werfen Google und anderen Tech-Giganten vor, ein "Auge zuzudrücken", wenn Israel ihre Dienste nutzt.

Die Demonstranten in Stanford erklärten in ihren Stellungnahmen, dass sie es "ablehnen, Konzerne zu verherrlichen, die Gewalt verstärken". Die Aktion wurde von mehreren Studentenorganisationen koordiniert, darunter "Stanford Students Demanding Justice for Palestine" und "No Tech for Apartheid". Dieses Ereignis hat erneut gezeigt, wie wichtig die ethischen Prinzipien großer Konzerne wie Google für die junge Generation sind.

AI und die Sorgen der Jugend

Die Situation um Pichai ist Teil eines breiteren Trends. In letzter Zeit wurden viele Redner bei Abschlussfeiern an US-Universitäten von Studenten kühl empfangen, wenn sie über künstliche Intelligenz (AI) sprachen. Grund dafür ist die Sorge der Jugendlichen, dass AI-Technologien künftig ihre Arbeitsplätze gefährden und andere gesellschaftliche Bereiche negativ beeinflussen könnten.

Im Fall von Sundar Pichai unterscheidet sich der Protest jedoch dadurch, dass er sich nicht nur gegen den AI-Hype, sondern gegen konkrete Geschäftsentscheidungen des Unternehmens richtet. Auch Microsoft wurde für die Unterstützung des israelischen Militärs kritisiert, ergriff jedoch nach späteren Untersuchungen Maßnahmen, um die Nutzung seiner Technologien zur Massenüberwachung von Palästinensern einzuschränken.

Andererseits kritisieren einige Vertreter des Silicon Valley die Studenten. Milliardär Vinod Khosla, einer der Gründer von Sun Microsystems, bezeichnete die Demonstration im sozialen Netzwerk X als "einseitig und engstirnig". Seiner Meinung nach ignorieren die Studenten die Interessen von Milliarden von Menschen, die von AI profitieren könnten, und sorgen sich nur um ihre eigenen, auf Fehlinformationen basierenden Interessen. Dennoch wird die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Studenten für die Leiter großer Technologieunternehmen immer schwieriger.