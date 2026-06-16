Weltraum-Rettungsaktion: NASA bereitet Rakete zur Rettung des Swift-Teleskops vor

Die NASA bereitet eine äußerst seltene und komplexe Operation vor, um die Lebensdauer des Neil Gehrels Swift Observatory (Swift) zu verlängern. Um dieses wissenschaftliche Teleskop, das in der Erdumlaufbahn immer tiefer sinkt, zu retten, wird ein spezielles LINK-Gerät ins All geschickt. Diese Mission wird nicht nur das Swift-Teleskop retten, sondern auch eine neue Ära der Wartung von Geräten im Weltraum einleiten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit haben Ingenieure am NASA Wallops Flight Facility in Virginia die Installation einer Pegasus XL Rakete von Northrop Grumman unter einem Stargazer-Trägerflugzeug abgeschlossen. Dieses modifizierte Flugzeug vom Typ Lockheed L-1011 bringt die Rakete auf eine bestimmte Höhe, von wo aus das LINK-Gerät in den Weltraum startet. Das von Katalyst Space entwickelte Gerät hat die Aufgabe, die Umlaufbahn des Teleskops anzuheben und dessen Absturz in die Atmosphäre zu verhindern.

Sonnenaktivität und orbitale Probleme

Geräte, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn operieren, wie das Swift-Teleskop, sind ständig dem atmosphärischen Widerstand ausgesetzt. Obwohl die Luftschicht dort extrem dünn ist, verringert sie im Laufe der Zeit die Geschwindigkeit von Satelliten. Wenn ein Gerät keinen eigenen Antrieb hat, sinkt es langsam ab und verbrennt schließlich in den dichteren Schichten der Atmosphäre.

Laut ixbt.com hat die jüngste hohe Sonnenaktivität diesen Prozess beschleunigt. Die Sonnenstrahlung erwärmt die oberen Schichten der Atmosphäre und erhöht deren Dichte, wodurch Swift schneller als erwartet an Höhe verliert. NASA-Experten kamen zu dem Schluss, dass sofortige Maßnahmen zur Rettung des Teleskops erforderlich sind.

Bedeutung und Perspektiven der Mission

Die Wahl der Pegasus XL Rakete erklärt sich durch ihre vollständige Übereinstimmung mit den Missionsanforderungen und die Fähigkeit, das LINK-Gerät kurzfristig an den benötigten Punkt zu befördern. Der Flug ist für Ende Juni im Bereich des Kwajalein-Atolls im Pazifischen Ozean geplant. Diese Methode gilt als wesentlich flexibler und wirtschaftlicher als herkömmliche vertikale Starts.

Sollte diese Mission erfolgreich sein, wird sie einen wichtigen Wendepunkt in der Weltraumforschung markieren. Die Bedeutung zeigt sich in Folgendem:

Die Möglichkeit, die Lebensdauer alter und wertvoller Teleskope zu verlängern, ohne sie durch neue zu ersetzen;

Praktische Erprobung von Technologien zur orbitalen Wartung;

Beitrag zur Reduzierung von Weltraumschrott, da weniger neue Geräte zum Ersatz defekter gestartet werden müssen.

Diese Rettungsaktion ist lebensnotwendig, damit das Swift-Observatorium die stärksten Explosionen im Universum — Gammablitze — weiter untersuchen kann. Die NASA und ihre Partner streben an, die Kosten der Weltraumforschung durch diese technologische Lösung erheblich zu senken.