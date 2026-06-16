Wendepunkt im KI-Markt: ChatGPT-Anteil sinkt erstmals unter 50 Prozent

In der Welt der AI-Technologien war der ChatGPT-Bot von OpenAI lange Zeit der absolute Marktführer. Laut einem neuen Bericht für 2026 des Analyseunternehmens Sensor Tower ist der globale Marktanteil dieses Chatbots jedoch erstmals unter 50 Prozent gefallen. Dies deutet darauf hin, dass Nutzer aktiv zu alternativen Diensten wechseln, insbesondere zu Produkten von Google und Anthropic. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten gibt es an.

ChatGPT bleibt zwar der weltweit beliebteste AI-Assistent mit über 1,1 Milliarden monatlichen Nutzern. Dennoch sank der Anteil des Bots, der im Januar dieses Jahres noch mehr als die Hälfte des Marktes hielt, bis Ende Mai auf 46,4 Prozent. Dieser Rückgang wird durch das rasante Wachstum der Konkurrenz erklärt.

Aufstieg der Konkurrenz und Marktdynamik

Gemini von Google und Claude von Anthropic haben sich zu den wichtigsten Wachstumstreibern entwickelt. Derzeit belegt Gemini mit einem Anteil von 27,7 Prozent den zweiten Platz, während Claude mit 10,3 Prozent das Trio vervollständigt. Zudem versuchen Projekte wie Grok von xAI, Perplexity, DeepSeek und Meta AI, sich am Markt zu etablieren, wobei ihr jeweiliger Anteil derzeit unter 5 Prozent liegt.

Laut Daten von Sensor Tower binden sich Nutzer nicht mehr an eine einzige Plattform, sondern testen verschiedene Assistenten für unterschiedliche Aufgaben. Während Claude beispielsweise einen hohen Ruf für Produktivität und die Arbeit mit komplexen Texten genießt, gewinnt Gemini durch die Integration in das Google-Ökosystem an Popularität. Interessanterweise führten Meldungen über die Zusammenarbeit von OpenAI mit dem US-Verteidigungsministerium im Februar zu einem sprunghaften Anstieg der Deinstallationen der ChatGPT-App, was zeigt, wie wichtig Markenvertrauen für die Nutzer ist.

Umsatz- und Monetarisierungsstrategien

Der Markt für AI-Apps kommerzialisiert sich in rasantem Tempo. In der ersten Hälfte 2026 werden die Nutzer voraussichtlich 4,2 Milliarden Dollar für diese Apps ausgeben, was mehr als doppelt so viel ist wie die 1,83 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier sticht Claude hervor: 13 Prozent seiner Nutzer haben ein kostenpflichtiges Abonnement, die höchste Konversionsrate in diesem Bereich.

OpenAI testet seinerseits neue Wege der Umsatzgenerierung. Seit Februar erscheinen Anzeigen in der ChatGPT-Benutzeroberfläche. Bis Mai wurden durchschnittlich 17 Prozent der täglichen Nutzer mit Werbung bespielt. Unter den Werbetreibenden führen vor allem folgende Bereiche:

Software und Technologien;

Online-Shopping;

Medien und Unterhaltung;

Lebensmittel und Gastronomiedienste.

Regional gesehen führt der asiatische Markt zwar bei den Downloads, liegt aber bei den In-App-Käufen hinter Nordamerika und Europa zurück. Dies veranlasst AI-Entwickler, Premium-Funktionen primär auf westliche Märkte auszurichten. Insgesamt bewegt sich der Markt von einer Wachstumsphase hin zu einer Phase der Reife und stabilen Ertragsgenerierung.