Threads erreicht 500 Millionen Nutzer: Neue Funktionen eingeführt

Threads, das soziale Netzwerk von Meta, hat einen neuen Meilenstein in seiner Entwicklung erreicht. Offiziellen Unternehmensdaten zufolge hat die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Plattform 500 Millionen überschritten. Dieser Wert bestätigt erneut, dass Threads in einem ernsthaften Wettbewerb mit seinem Hauptkonkurrenten, der Plattform X (ehemals Twitter), steht. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Neben den erfolgreichen Statistiken kündigte Threads auch eine Reihe neuer Möglichkeiten für Nutzer an. Die wichtigste davon ist ein Tool namens "Your Algo". Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, die Inhalte in ihren Feeds persönlich zu steuern. Während Nutzer zuvor öffentliche Posts verfassen mussten, um dem Algorithmus ihre Interessen mitzuteilen, kann dies nun privat erfolgen.

Algorithmus-Management und Community-Center

Über die Funktion "Your Algo" können Nutzer wählen, ob sie mehr oder weniger Posts zu einem bestimmten Thema sehen möchten. Diese Auswahl kann für einen Zeitraum von einem, drei oder sieben Tagen festgelegt werden. Laut TechCrunch gibt es eine solche Funktion derzeit nicht auf der X-Plattform, was Threads einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Aktuell wurde diese Neuerung in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland eingeführt.

Zudem hat Threads seinen Bereich "Communities" aus dem Beta-Test genommen und für alle geöffnet. Nutzer können nun über einen speziellen "Communities Hub" einfacher Gruppen finden, die ihren Interessen entsprechen. Jede Community hat nun ein eigenes Icon erhalten, was die Unterscheidung im Feed erleichtert.

Live-Kommunikation und Echtzeit-Modus

Das soziale Netzwerk Threads erweitert zudem seine Möglichkeiten zur Echtzeit-Kommunikation. Die im April eingeführte Funktion "Live Chats" wird nun für mehr Communities verfügbar sein. Bis Juli wird erwartet, dass alle Communities die Möglichkeit haben, eigene Chats zu organisieren. Diese Funktion schafft insbesondere bei großen kulturellen und sportlichen Ereignissen, wie etwa der Fußball-Weltmeisterschaft, einen praktischen Kommunikationsraum für Fans.

Laut Instagram-Chef Connor Hayes schätzen die Nutzer die "rauschfreie" und textbasierte Umgebung von Threads, im Gegensatz zu anderen Plattformen. Die neu eingeführten Funktionen umfassen:

Co-Hosting-Möglichkeiten in Chats;

Teilen von Zitat-Momenten (quote moments) aus Chats im persönlichen Feed;

Ein aktualisiertes Discovery Hub-System zur Suche nach Communities.

In der Anfangsphase wurde Threads für das Fehlen wichtiger Funktionen wie eines Suchsystems und Hashtags kritisiert. Mit der Zeit hat die Plattform jedoch nicht nur diese Lücken gefüllt, sondern führt auch neue Ansätze ein, die auf X nicht vorhanden sind. Die Marke von 500 Millionen ist für Threads nicht nur eine Zahl, sondern ein Beweis für die Festigung seiner Position auf dem globalen Markt für soziale Netzwerke.