Microsoft bereitet die Einführung der neuen Workplace Check-in-Funktion für seine Teams-Plattform vor, die eine Fernüberwachung der Anwesenheit von Mitarbeitern am Arbeitsplatz ermöglicht. Diese Technologie erkennt über die Verbindung zum Unternehmens-Wi-Fi, ob sich ein Mitarbeiter im Bürogebäude befindet, und leitet diese Information an die Geschäftsführung weiter. Es wird erwartet, dass diese Neuerung ein wichtiges Kontrollinstrument für Unternehmen wird, die vom Remote-Work zum traditionellen Bürobetrieb zurückkehren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hatte Microsoft die Einführung dieser Funktion mehrfach verschoben. Ursprünglich sollte das System Ende 2025 bereit sein, doch laut der neuesten Roadmap wurde der Implementierungszeitraum auf Juni 2026 verschoben. Das Unternehmen begründet diese Verzögerungen mit technischen Optimierungen und Datenschutzfragen.

Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Privatsphäre

Die Workplace Check-in-Funktion verfolgt nicht die exakten geografischen Koordinaten des Mitarbeiters. Stattdessen registriert sie, dass das Gerät des Nutzers mit einem bestimmten Wi-Fi-Zugangspunkt in einem Bürogebäude verbunden ist. Microsoft-Vertreter betonen, dass diese Funktion die Koordination von Treffen mit Kollegen und die Verwaltung freier Büroplätze erleichtert. Viele Experten bewerten dies jedoch als Eingriff in die persönliche Freiheit der Mitarbeiter.

Wichtig ist, dass diese Funktion standardmäßig deaktiviert ist. Sie kann nur von Unternehmensadministratoren aktiviert werden. Selbst dann haben die Endnutzer das Recht, der Weitergabe ihrer Standortdaten zuzustimmen oder diese zu verweigern. Dies wird als Versuch von Microsoft gewertet, die Privatsphäre personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Der Trend zur Rückkehr ins Büro

In den letzten Jahren haben viele globale Tech-Giganten versucht, ihre Mitarbeiter vom Homeoffice zurück ins Büro zu holen. Während hybride Arbeitsmodelle auch in IT-Unternehmen und Niederlassungen internationaler Organisationen in Usbekistan populär geworden sind, könnte diese Neuerung in der Microsoft Teams-Plattform zu einer automatisierten Methode der Anwesenheitskontrolle werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Workplace Check-in-Funktion zwar ein praktisches Werkzeug für Manager ist, aber wahrscheinlich auf Unmut bei den Mitarbeitern stoßen wird. Mit der technologischen Entwicklung kollidiert die Vertrauensfrage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiterhin mit der digitalen Überwachung. In Zukunft könnte Teams diese Daten mit AI integrieren, um die Teamproduktivität zu analysieren.