Astrobotic stellt Mondmodul Griffin-1 vor: Neue Missionsdetails

Das US-Unternehmen Astrobotic hat die Montage seines neuen Mondlandemoduls Griffin-1 fast abgeschlossen und bereitet es auf die abschließenden Tests vor. Das Gerät wird in Kürze an das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA übergeben, wo es auf Vibrations- und thermische Belastbarkeit geprüft wird. Diese Mission ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie die Chance bietet, seinen Ruf nach einem Misserfolg zu Beginn dieses Jahres wiederherzustellen. Laut Ixbt.com berichtet .

Informationen von ixbt.com zufolge kann das Griffin-1-Modul bis zu 650 kg Nutzlast auf die Mondoberfläche transportieren. Planmäßig wird das Gerät im vierten Quartal 2024 mit der Falcon Heavy Schwerlastrakete von SpaceX ins All geschossen. Dies wird der zweite Versuch von Astrobotic sein, eine sanfte Landung auf dem Mond zu vollziehen.

Erkenntnisse aus Fehlern und technische Aktualisierungen

Zur Erinnerung: Im Januar 2024 scheiterte die Mission mit dem Peregrine-1-Modul. Damals verlor das Gerät aufgrund eines Ventilfehlers im Triebwerkssystem die Ausrichtung und konnte nicht auf dem Mond landen. Bei der Entwicklung des Griffin-1-Projekts haben Ingenieure diesen Vorfall eingehend analysiert und das Treibstoffsystem grundlegend modernisiert.

Als wesentliche Änderung wurde anstelle eines einzelnen Ventils ein redundantes System mit zwei unabhängigen und unterschiedlichen Ventilen eingeführt. Vertreter von Astrobotic betonen, dass diese Architektur eine Wiederholung des vorherigen Problems vollständig ausschließt. Derzeit sind fast alle wissenschaftlichen Instrumente im Modul installiert; nur der FLIP-Mondrover (FLEX Lunar Innovation Platform) wird vor dem Start an Cape Canaveral hinzugefügt.

Auf dem Weg zur Eroberung des lunaren Südpols

Der FLIP-Mondrover wurde von Astrolab in nur 18 Monaten entwickelt, nachdem das VIPER-Projekt der NASA eingestellt wurde. Dieses Fahrzeug dient als technologischer Teststand für zukünftige gesteuerte und lasttragende Rover. NASA-Experten betrachten die Griffin-1-Mission als einen der wichtigsten Schritte bei der Erschließung des lunaren Südpols.

Während der Mission werden Landetechnologien, Kommunikationssysteme, die Fernsteuerung der Robotik und die Interaktion zukünftiger lunarer Infrastrukturelemente in der Praxis getestet. Zudem hat die kürzliche Übernahme von Astrobotic durch Voyager Technologies das Interesse am Projekt weiter gesteigert. Die neuen Eigentümer sehen diese Mission als Teil einer Strategie zur Gewährleistung einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond.

Sollte die Griffin-1-Mission erfolgreich verlaufen, wird sie zu einem der größten kommerziellen Apparate, die auf die Oberfläche des Erdtrabanten geschickt wurden. Dies wäre nicht nur für die private Raumfahrt, sondern auch für die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft ein riesiger Schritt und würde als Fundament für den Bau dauerhafter Basen auf dem Mond dienen.