Die populäre Finanzplattform Robinhood hat angekündigt, 10 Prozent ihres Personals oder etwa 290 Vollzeitmitarbeiter zu streichen. Diese Entscheidung ist Teil der anhaltenden Welle von Massentlassungen, die bei großen Technologieunternehmen üblich sind. Der Ansatz der Robinhood-Führung ist jedoch diesmal bemerkenswert, da er sich von vielen Wettbewerbern unterscheidet. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

In einem Brief an die Mitarbeiter nannte CEO Vlad Tenev Künstliche Intelligenz (AI) nicht als Grund für den Stellenabbau. In letzter Zeit haben viele IT-Giganten Entlassungen explizit mit der Einführung von AI und der Automatisierung von Prozessen begründet. Robinhood führte diesmal jedoch eine "strukturelle Umorganisation" und die Steigerung der Arbeitseffizienz als Hauptgründe an.

Kleinere Teams und höhere Effizienz

Laut Tenev plant das Unternehmen, künftig auf mehrschichtige Hierarchien zu verzichten und auf schlankere und agilere Teams zu setzen. "Wir können nicht weiterhin in einer schweren und komplexen Organisationsstruktur arbeiten. Wir müssen ein hochkonzentriertes und schlankes Team sein, in dem jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, einen großen Einfluss auszuüben", schrieb er in seinem Brief.

Dieser Trend ist nicht nur bei Robinhood, sondern auch bei Unternehmen wie Amazon, Block, Coinbase und GitLab zu beobachten. Branchenexperten zufolge hat in der Technologiewelt eine Ära begonnen, in der Bürokratie und riesige Belegschaften abgelehnt werden. Unternehmen versuchen, die Folgen des Over-Hiring während der Pandemie zu korrigieren.

Finanzkennzahlen und Zukunft

Interessanterweise befindet sich Robinhood in einer recht guten finanziellen Lage. Laut einem im April veröffentlichten Bericht stiegen die Einnahmen im ersten Quartal um 15 Prozent. Auch für das zweite Quartal werden aufgrund steigender Abonnements und Handelsvolumina positive Ergebnisse erwartet. Dennoch wird das Unternehmen die Entlassungen etwa 28 Millionen Dollar kosten.

Laut ixbt.com wird der Begriff AI im Technologiesektor immer seltener als "Maske" für Entlassungen verwendet. Da in der Gesellschaft eine negative Einstellung gegenüber künstlicher Intelligenz entsteht, bevorzugen Führungskräfte nun, offen über Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung zu sprechen.

Die Schritte dieser Plattform, die auch Nutzern in Usbekistan bekannt ist, spiegeln die Veränderungen auf dem globalen Technologiemarkt wider. Es wird deutlich, dass Unternehmen in Zukunft anstreben, mit weniger Personal mehr Ergebnisse zu erzielen.