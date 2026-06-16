Ein riesiger und potenziell gefährlicher Asteroid nähert sich der Erde: Ein 400-Jahres-Rekord

Am 27. Juni dieses Jahres fliegt ein riesiger Asteroid mit der Nummer 152637 (1997 NC1) an der Erde vorbei. Laut NASA ist dies die größte Annäherung dieses Himmelskörpers an die Erde in den letzten 400 Jahren. Der Asteroid wird in einer Entfernung von etwa 2,57 Millionen Kilometern an unserem Planeten vorbeiziehen, was dem 6,5-fachen der Entfernung zwischen Erde und Mond entspricht. Dies berichtet Ixbt.com .

Obwohl dieses Objekt von Astronomen als "potenziell gefährlich" eingestuft wurde, betonen Experten, dass kein Grund zur Sorge besteht. Dieser Status wird allen großen Himmelskörpern zugewiesen, deren Umlaufbahnen relativ nahe an der Erde liegen. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass der Asteroid 152637 (1997 NC1) weder bei dieser Annäherung noch in den nächsten 100 Jahren eine Kollisionsgefahr für unseren Planeten darstellt.

Dieser Asteroid wurde erstmals 1997 im Rahmen des NEAT-Programms (Near-Earth Asteroid Tracking) der NASA entdeckt. Er gehört zur "Aten"-Gruppe, deren Umlaufbahnen die Erdbahn kreuzen und teilweise in die Venusbahn hineinreichen. Diese Annäherung bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Forschungsmöglichkeit, da ein solch naher Vorbeiflug eines großen Objekts nur etwa einmal pro Jahrzehnt vorkommt.

Wissenschaftler untersuchen die genaue Größe des Asteroiden

Derzeit gibt es wissenschaftliche Debatten über die genauen Abmessungen des Asteroiden. Aufgrund seiner Helligkeit wird geschätzt, dass sein Durchmesser zwischen 900 Metern und 1,5 Kilometern liegen könnte. Das Problem besteht darin, dass es schwierig ist, die Größe eines Objekts durch Teleskope anhand des reflektierten Sonnenlichts zu bestimmen: Ein großes, dunkles Objekt und ein kleineres, helles Objekt können identisch aussehen.

Um diese Unsicherheit zu beseitigen, plant die NASA den Einsatz des Radarsystems Goldstone Solar System Radar (GSSR). Wie Marina Brozovic, Astronomin am Jet Propulsion Laboratory der NASA, erklärt, hilft die Radarmethode dabei, nicht nur die genaue Position des Asteroiden zu bestimmen, sondern auch seine Form, Rotationsgeschwindigkeit und Zusammensetzung zu ermitteln.

Auch Himmelsbeobachter in Usbekistan könnten die Möglichkeit haben, dieses Ereignis zu verfolgen. Zum Zeitpunkt der größten Annäherung wird die Helligkeit des Asteroiden eine Magnitude von 10 erreichen. Dies reicht aus, um ihn mit kleinen Teleskopen oder sogar starken Ferngläsern zu sehen. Für Bewohner der nördlichen Hemisphäre wird diese Gelegenheit noch günstiger sein.

Die nächste Gelegenheit, diesen Asteroiden aus einer solch nahen Entfernung und im Detail zu untersuchen, wird erst im Jahr 2088 bestehen. Eine ähnlich große Annäherung fand zuletzt im Januar 2022 mit dem Asteroiden 1994 PC1 statt. Derzeit sammeln Wissenschaftler alle Daten und arbeiten an der weiteren Verbesserung der Weltraumsicherheitssysteme.