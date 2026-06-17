Pinterest führt neue KI-gestützte Shopping-App Ask Pinterest ein

Pinterest hat eine experimentelle App namens Ask Pinterest eingeführt, um den Prozess der Produktsuche und des Einkaufs für Nutzer weiter zu vereinfachen. Diese Plattform nutzt KI, um durch Konversationen personalisierte Empfehlungen zu geben und komplexe Anfragen zu beantworten. Dieser Schritt signalisiert den Übergang des Unternehmens von einem traditionellen visuellen Suchsystem zu interaktiven Chatbot-Diensten. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten bietet.

Die neue App nutzt das "Taste Graph"-System, das als interne Datenbank von Pinterest dient. Dieses System analysiert die Interessen, den ästhetischen Geschmack und die zuvor gespeicherten "Pins" der Nutzer, um die passendsten Produkte vorzuschlagen. Derzeit ist Ask Pinterest für einen begrenzten Nutzerkreis zugänglich und dient dem Unternehmen als Testfeld für neue Technologien, ohne die Haupt-App zu beeinträchtigen.

Neue Möglichkeiten im Bereich Shopping und Design

Ask Pinterest ist darauf ausgerichtet, komplexe Aufgaben zu lösen, die einfache Suchsysteme nicht bewältigen können. Beispielsweise kann ein Nutzer die App um Schritt-für-Schritt-Hilfe bei der Planung eines Abendessens oder der Einrichtung eines Raums in einem bestimmten Stil bitten. Die KI zeigt nicht nur Produkte, sondern gibt auch Ratschläge basierend auf früheren Interaktionen und gespeicherten Kollektionen des Nutzers.

Unternehmensvertreter betonten, dass der Betrieb von Ask Pinterest als eigenständige App sicherstellt, dass die Benutzeroberfläche der Hauptplattform nicht beeinflusst wird. Sollte dieses Experiment erfolgreich sein, wird erwartet, dass die Funktionen künftig in die Haupt-Pinterest-App integriert werden. Damit will das Unternehmen im KI-basierten E-Commerce-Markt mit Giganten wie Google, Meta und Shopify konkurrieren.

Neue Tools für Werbetreibende

Zusammen mit der neuen App kündigte Pinterest eine Reihe von Neuerungen für Werbetreibende an. Insbesondere wurden das Pinterest Model Context Protocol (MCP) und andere KI-gestützte Marketing-Tools vorgestellt. Diese Technologien helfen Marken, ihre Kampagnen präziser auf die Zielgruppe auszurichten und Inhalte zu erstellen, die eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit haben.

Laut TechCrunch und anderen Tech-Publikationen wurden diese Neuigkeiten im Vorfeld des internationalen "Cannes Lions" Festivals in Frankreich bekannt gegeben. In diesem Jahr wird erwartet, dass das Hauptthema der Veranstaltung die Rolle der KI in Werbung und Marketing ist. Pinterest konzentriert sich darauf, Modelle mit eigenen Daten zu trainieren, was seine Empfehlungen präziser und fachspezifischer macht als allgemeine Bots wie ChatGPT.

Auch für Nutzer in Usbekistan ist Pinterest eine Hauptquelle für Design-, Mode- und Interieur-Ideen. Die breite Einführung von Tools wie Ask Pinterest ermöglicht es den Nutzern, KI effektiv bei der Einrichtung ihres Zuhauses oder der Gestaltung ihres persönlichen Stils einzusetzen. Bisher wurden keine genauen Termine für den globalen Start der Vollversion der App genannt.