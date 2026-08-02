Verunfallte GeForce RTX 5060 Ti erfolgreich repariert

Jeden Tag passieren verschiedene interessante Dinge in der Welt der Technologie, aber diese Arbeit eines chinesischen Technikers ist wahrlich bemerkenswert. Wie ixbt.com berichtet, hat ein Spezialist eine NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarten erfolgreich repariert, die in einen Autounfall verwickelt und fast in der Mitte gefaltet wurde, und ihr ein zweites Leben geschenkt. Dieser ungewöhnliche Fall demonstrierte einmal mehr die Haltbarkeit moderner Computerkomponenten und die Möglichkeiten professioneller Reparaturen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Details des Vorfalls zufolge erhielt ein chinesischer Elektroniktechniker unter dem Pseudonym Brother Zhang einen schwer beschädigten Grafikbeschleuniger. Durch einen heftigen Aufprall bei dem Unfall wurden das Kühlsystem und die Heatspreader-Platte des Geräts stark deformiert. Die Grafikkarte sah furchterregend aus, als ob sie jemand doppelt geknickt hätte. Der Prozess der Demontage des Geräts brachte jedoch unerwartet positive Ergebnisse zutage.

Reparaturprozess und Tests

Die Inspektion durch den Spezialisten ergab, dass die Hauptplatine (PCB) trotz des furchterregenden Äußeren gar nicht so schwer verbogen war. Am wichtigsten war, dass keine Anzeichen von Kurzschlüssen gefunden wurden. Nachdem er die Platine vorsichtig gerichtet hatte, schaltete sich die Grafikkarte ein und gab sogar ein Bild auf dem Bildschirm aus. Dennoch waren die Probleme noch nicht vorbei: Nach der Installation eines speziellen Treibers begann das System abzustürzen, obwohl bei der Speicherdiagnose keine Fehler festgestellt wurden.

Um die Ursache der Fehlfunktion zu beseitigen, entlöte er den Samsung-Speicherchip in der Nähe des am stärksten betroffenen Bereichs und lötete ihn fest wieder ein. Dieser komplexe Prozess zahlte sich aus, und das System begann, das Gerät korrekt zu erkennen. Da das originale Kühlsystem unbrauchbar geworden war, wurden die Tests mit einem teilweise wiederhergestellten Kühlkörper und zwei externen Lüftern durchgeführt.

Warum konnte die Grafikkarte gerettet werden?

Während des Tests zeigte die wiederhergestellte GeForce RTX 5060 Ti sehr gute Ergebnisse. Sie bestand einen komplexen Stresstest erfolgreich mit einer Stabilität von 98,9%. Dabei überschritt die GPU-Temperatur 67 Grad und die Speicherchiptemperatur 68 Grad nicht. Nach Ansicht des Spezialisten ist ein solches erfolgreiches Ergebnis größtenteils auf das spezifische Design des Modells RTX 5060 Ti zurückzuführen.

Die Sache ist die, dass diese Grafikkarte eine relativ kurze Platine hat, und der Hauptschlag fiel genau auf das Kühlsystem, das über deren Grenzen hinausragte. Hätten die Schäden direkt den Grafikprozessor selbst getroffen oder schwere Risse auf der Platine verursacht, wäre die Reparatur des Geräts unmöglich oder wirtschaftlich sinnlos gewesen.