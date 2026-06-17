Der Föderationsrat der Russischen Föderation hat einen neuen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Cyberbetrug verabschiedet. Dieses Dokument führt den Begriff der „Kinder-SIM-Karte“ in den Kommunikationssektor ein und legt ein separates Verfahren für deren Registrierung fest. Diese Maßnahme wurde entwickelt, um die jüngere Generation vor gefährlichen Online-Inhalten und Finanzbetrug zu schützen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Gemäß dem neuen Gesetz können Eltern oder Erziehungsberechtigte, die die SIM-Karte registriert haben, den Mobilfunkbetreiber darüber informieren, dass ein Kind die Nummer nutzt. Nach einer solchen Benachrichtigung wird die Telefonnummer offiziell in die Kategorie „Kinder“ überführt. Dies ermöglicht es den Betreibern, spezielle Sicherheitsfilter für diesen Teilnehmer anzuwenden.

Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen

Wie im Dokument dargelegt, wird die russische Regierung die genauen Regeln für die Erbringung von Dienstleistungen für „Kinder-SIM-Karten“ festlegen. Zu den erwarteten Änderungen gehören die Einschränkung des Zugriffs auf als kinderschädlich eingestufte Websites, das automatische Verbot kostenpflichtiger Abonnements sowie die Festlegung von Limits für Anrufe und SMS.

Experten glauben, dass die Einführung eines solchen Systems Eltern helfen wird, die Aktivitäten ihrer Kinder in der digitalen Welt aus der Ferne zu überwachen und unerwartete Kosten zu vermeiden. Die Relevanz dieses Gesetzes wird durch die jüngste Zunahme von Fällen verstärkt, in denen Minderjährige über verschiedene Spiele oder soziale Netzwerke zu kostenpflichtigen Diensten verleitet werden.

Laut ixbt.com umfasst diese Initiative nicht nur technische Einschränkungen, sondern auch den Schutz personenbezogener Daten von Kindern. Es wird erwartet, dass Spam-Anrufe mit Werbecharakter und verdächtige Links an als Kindernummern registrierte SIM-Karten streng kontrolliert werden.

Während die digitale Sicherheit auch in Usbekistan auf der Tagesordnung steht, könnten solche Erfahrungen in Nachbarländern ein interessantes Beispiel für lokale Experten und Gesetzgeber sein. Derzeit bieten Mobilfunkbetreiber in unserem Land verschiedene Apps zur Kindersicherung an, aber ein spezieller SIM-Karten-Status auf gesetzlicher Ebene wurde noch nicht eingeführt.

Sobald die neuen Regelungen in Kraft treten, müssen russische Mobilfunkbetreiber ihre Tarifpläne überarbeiten und spezielle technische Lösungen für Kinder integrieren. Dies wird zur Bildung eines neuen Segments im Telekommunikationsmarkt führen.