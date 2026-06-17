Yurent verbessert Scooter-Genauigkeit mit IoT-Modulen der neuen Generation

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Yurent verbessert Scooter-Genauigkeit mit IoT-Modulen der neuen Generation

Yurent, einer der führenden Kicksharing-Dienste Russlands, hat mit der Implementierung von TR10 IoT-Modulen der neuen Generation begonnen, die vom eigenen R&D-Zentrum entwickelt wurden. Dieses technologische Upgrade verbessert nicht nur die Qualität der Standortbestimmung der Geräte, sondern verringert auch die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Lieferanten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit wurden die neuen Module in Scootern in Großstädten wie Moskau, Sankt Petersburg, Kasan und Jekaterinburg installiert. Laut ixbt.com ist dieses Projekt eine strategische Phase in der Entwicklung des Unternehmens, die eine vollständige Kontrolle über die Zuverlässigkeit und Qualität der Tracker ermöglicht.

Technische Möglichkeiten und Stabilität

Die Ergebnisse des in vier Städten durchgeführten Pilotprojekts zeigten, dass die neuen Geräte die Genauigkeit der Geolokalisierung erheblich verbessert haben. Dies ist für Nutzer beim Beenden des Mietvorgangs und für die korrekte Erkennung von Geozonen von entscheidender Bedeutung. Zukünftig plant das Unternehmen, seine gesamte Flotte auf diese neuen Module umzustellen.

Der TR10-Tracker ist mit einem verbesserten GPS-Modul ausgestattet, das selbst in komplexen städtischen Umgebungen stabil arbeitet. Zudem gewährleistet die optimierte Antenne des Geräts eine kontinuierliche 4G-Signalübertragung, was das Risiko von Verbindungsabbrüchen mit dem Scooter verringert.

Ein weiterer Vorteil des neuen Moduls ist sein leistungsstarker Mikroprozessor und die speziell entwickelte Software. Diese Kombination schafft eine große technische Reserve für zukünftige Remote-Systemupdates und das Hinzufügen neuer Funktionen. Die proprietäre Software erhöht zudem das Sicherheitsniveau.

Bedeutung im Kicksharing-Markt

Während Kicksharing-Dienste auch in Entwicklungsmärkten wie Usbekistan immer beliebter werden, verstärkt der Übergang großer Akteure wie Yurent zu eigenen Technologien den Wettbewerb in der Branche. Solche Lösungen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Scooter zu verlängern und die Servicequalität für die Nutzer auf ein neues Niveau zu heben.

Experten von Yurent betonen, dass die Nutzung eigener Entwicklungen einen Schutz vor externen Marktkonjunkturen und Unterbrechungen in der Lieferung von Komponenten bietet. Dies ist einer der Hauptfaktoren, die die langfristige Stabilität des Unternehmens gewährleisten.

YurentIoTTechnologieScooterGeolokalisierung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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