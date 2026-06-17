Cyberkriminelle dringen in Fortinet-Geräte ein und greifen Großunternehmen an

·39·Technologie
Cyberkriminelle dringen in Fortinet-Geräte ein und greifen Großunternehmen an

Fortinet-Firewalls und VPN-Systeme, die von zehntausenden großen Unternehmen und staatlichen Organisationen weltweit genutzt werden, sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Berichten der Cybersicherheitsfirmen Hudson Rock und SOCRadar zufolge könnten im Rahmen dieser groß angelegten Kampagne zehntausende Geräte unter Kontrolle gebracht worden sein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet es.

Das Erstaunlichste an diesem von Experten als „FortiBleed“ bezeichneten Angriff ist, dass die Hacker nicht komplexe Systemschwachstellen, sondern einfache Nachlässigkeit ausnutzten. Es stellte sich heraus, dass viele Unternehmen die Standardpasswörter ihrer Geräte nicht geändert hatten oder weiterhin Passwörter aus früher geleakten Datenbanken verwendeten.

Globale Giganten in Gefahr

Laut Hudson Rock enthält die Liste der betroffenen Organisationen einige der bekanntesten Marken der Welt. Darunter sind Giganten wie Samsung, Lenovo, Oracle, Siemens, Accenture, Foxconn und PwC aufgeführt. Bisher haben die meisten dieser Unternehmen eine offizielle Stellungnahme zur Situation abgelehnt, doch unabhängige Forscher bestätigten die Echtheit der geleakten Daten.

Der Angriffsmechanismus ist sehr einfach und effektiv: Hacker scannen mithilfe automatisierter Tools das Internet nach offenen Fortinet-Geräten. Anschließend versuchen sie, mit Listen bereits bekannter Passwörter in das System einzudringen. Einmal im Inneren, wird das Gerät zu einem „Überwachungspunkt“, über den der gesamte durchlaufende Datenverkehr, einschließlich neuer Passwörter, gestohlen wird.

Ausmaß und Geografie des Angriffs

Analysen zufolge sind die am stärksten betroffenen Länder:

  • Indien;
  • USA;
  • Taiwan;
  • Mexiko.
Experten betonen jedoch, dass die Opfer weltweit verteilt sind. Branchenübergreifend wurden IT-Dienstleistungen, die Herstellung von Baumaterialien und Telekommunikationsnetze am häufigsten ins Visier genommen. Im SOCRadar-Bericht wird zudem erwähnt, dass auch Systeme von Regierungsbehörden kompromittiert wurden.

Der unabhängige Cybersicherheitsexperte Kevin Beaumont analysierte die Daten und bestätigte deren Echtheit. Es wird vermutet, dass russischsprachige Hackergruppen hinter dieser Kampagne stehen. Fortinet hat zu diesem Vorfall bisher keine offizielle Erklärung abgegeben.

Für IT-Spezialisten in Usbekistan ist dieser Vorfall eine wichtige Warnung. Er beweist erneut, dass beim Schutz von Unternehmensnetzwerken nicht nur die Installation moderner Geräte, sondern auch die Passwortsicherheit und die Nutzung von Zwei-Faktor-Authentifizierungssystemen von entscheidender Bedeutung sind.

FortinetCybersicherheitHackerSamsungTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Max Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder herMax Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder herHeute, 19:28KI-Abhängigkeit: Weltführer besorgt über US-TechnologiebeschränkungenKI-Abhängigkeit: Weltführer besorgt über US-TechnologiebeschränkungenHeute, 19:25Anthropic überholt OpenAI erstmals im UnternehmensmarktAnthropic überholt OpenAI erstmals im UnternehmensmarktHeute, 19:25Star Age präsentiert Xhand 1 Pro Roboterhand mit menschenähnlichen BewegungenStar Age präsentiert Xhand 1 Pro Roboterhand mit menschenähnlichen BewegungenGestern, 18:59Anthropic kämpft gegen Klimakrise: AI-Riese tritt Frontier-Koalition beiAnthropic kämpft gegen Klimakrise: AI-Riese tritt Frontier-Koalition beiGestern, 18:53Neuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benanntNeuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benanntGestern, 18:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht