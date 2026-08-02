Gericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots ab

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Gericht lehnt xAI-Antrag auf Stopp des Nudify-App-Verbots ab

Das Gesetz zum Verbot von Anwendungen, die Fotos mithilfe von KI digital entkleiden, bleibt im US-Bundesstaat Minnesota in Kraft. Wie NBC News berichtet, hat ein Bundesrichter den Antrag von xAI auf eine vorübergehende Aussetzung der Beschränkung abgelehnt, berichtet Techcrunch.com .

In seiner Entscheidung konzentrierte sich US-Bundesrichter Donovan Frank nicht nur auf den Inhalt des Gesetzes, sondern auch auf den Zeitpunkt der Klage von xAI. Der Richter wies darauf hin, dass das Unternehmen die einstweilige Verfügung fast drei Monate nach der Unterzeichnung des Gesetzes beantragt hatte, nur drei Tage vor dessen Inkrafttreten.

„Ein solches Verzögern zeigt, dass das Schadenausmaß weder außergewöhnlich noch dringend ist“, schrieb der Richter in seiner Entscheidung. Diese Entscheidung bedeutet nicht das Ende der Klage von xAI gegen das Verbot, stellt jedoch sicher, że das Gesetz während des laufenden Gerichtsverfahrens in Kraft bleibt.

Details zum Gesetz und zur xAI-Position

In seiner Klage argumentierte xAI, dass dieses Verbot das erste seiner Art in den USA sei und seine Regeln viel zu weit gefasst seien. Unternehmensvertreter sind der Ansicht, dass es deutlich mildere Alternativmaßnahmen gibt, um dieselben Ziele zu erreichen.

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hatten Nutzer im sozialen Netzwerk X von Elon Musk KI-generierte, nicht einvernehmliche sexuell explizite Fälschungen verbreitet, die mit dem Grok-Chatbot von xAI erstellt wurden. Dies löste öffentliche Empörung aus und führte zu einer Reihe von Untersuchungen und Einschränkungen.

xAIGerichtKünstliche IntelligenzMinnesotaElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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