Max Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder her

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Max Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder her

Nutzer des russischen Max Messengers können nun verlorene Benachrichtigungen auf iPhone-Geräten wiederherstellen. Die App, die aus dem Apple Store entfernt wurde und Einschränkungen unterlag, stellt ihre Funktionalität nun mithilfe von Webtechnologien wieder her. Dies berichtete die Publikation ixbt.com. Hierzu berichtet Ixbt.com.

Zur Erinnerung: Am 3. Juni dieses Jahres wurde die Max-App offiziell aus dem Apple App Store entfernt. Apple begründete diese Entscheidung damals mit den geltenden Sanktionsbeschränkungen. Infolgedessen wurde nicht nur der Download der App gesperrt, sondern auch die Benachrichtigungen über neue Nachrichten in bereits installierten Apps funktionierten nicht mehr.

Anleitung zum Aktivieren der Benachrichtigungen

Um die Benachrichtigungen derzeit wiederherzustellen, müssen Nutzer eine spezielle Web-Version des Messengers verwenden. Der Vorgang erfolgt über den Safari-Browser. Zunächst muss der Nutzer die Seite web.max.ru aufrufen und sich mit seiner Telefonnummer autorisieren.

Nach der Anmeldung muss die Schaltfläche „Teilen“ (Share) unten im Safari-Browser angeklickt und anschließend der Punkt „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ (Add to Home Screen) aus dem Menü ausgewählt werden. Danach erscheint ein separates Symbol des Messengers auf dem iPhone-Desktop und er funktioniert wie eine eigenständige App.

Beim erneuten Aufrufen des Systems über die neu erstellte Verknüpfung fragt das Gerät den Nutzer nach der Erlaubnis, Benachrichtigungen zu senden. Wenn diese Anfrage bestätigt wird, erscheinen Informationen über neue Nachrichten auf dem Bildschirm genau wie bei normalen Apps. Diese Methode ermöglicht es, die Store-Beschränkungen von Apple zu umgehen.

Diese Situation beweist erneut die wachsende Bedeutung der PWA (Progressive Web Apps) Technologie in der Technologiewelt. Diese Erfahrung könnte auch für Nutzer in Usbekistan interessant sein, da genau solche Web-Lösungen die einzige Option bleiben, wenn bestimmte Bank- und Finanz-Apps aufgrund von Sanktionen gelöscht werden.

Bisher hat Apple keine drastischen Maßnahmen gegen diese Methode ergriffen, obwohl es möglich ist, dass das Unternehmen in Zukunft die Funktionen von Web-Apps aus Gründen der Ökosystem-Sicherheit einschränkt. Dennoch setzt das Team des Max Messengers alle technischen Möglichkeiten ein, um seine Zielgruppe zu halten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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