Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hat eine Klage gegen Genesis Tech eingereicht, eines der größten Betrugsnetzwerke auf dem Markt für mobile Apps. Dieser Fall zeigt, wie komplex und systematisch die Täuschung von Nutzern über Abonnementdienste in der modernen Technologiewelt geworden ist. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, über ein Netzwerk von Scheinfirmen hunderte Millionen Dollar illegal unterschlagen zu haben. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben der FTC nutzte Genesis Tech Dutzende von Tochtergesellschaften mit Sitz auf Zypern und Geschäftsbetrieb in der Ukraine, um seine wahre Identität zu verschleiern. Zu diesem Netzwerk gehörten Fitness-Apps wie MadMuscles, Harna und Unimeal, Dienste wie PDF Guru und PDF Master sowie die Astrologie-App Nebula und die Produktivitäts-App Wisey. Allein fünf Haupttochtergesellschaften erwirtschafteten von 2023 bis Mitte 2025 einen Umsatz von fast 250 Millionen Dollar.

Komplexes Verschleierungssystem

Dieses Betrugsnetzwerk nutzte äußerst raffinierte Methoden, um die Kontrollsysteme von Tech-Giganten wie Apple und Google zu umgehen. Genesis Tech eröffnete ständig neue juristische Personen und Merchant Accounts. Auf diese Weise gelang es ihnen jahrelang, Anti-Betrugs-Monitoring-Programmen zu entgehen. Die Gelder verschwanden anschließend über verschiedene internationale Überweisungen spurlos.

Wie ixbt.com berichtet, beliefen sich die Transaktionen über alle mit dem Unternehmen verbundenen PayPal-Konten in dem 12-monatigen Zeitraum bis September 2025 auf insgesamt 700 Millionen Dollar. Diese Zahlen bestätigen das enorme Ausmaß des Betrugs und den erheblichen finanziellen Schaden für die Endnutzer.

Unmöglichkeit der Kündigung

Die Hauptgefahr der Genesis Tech Apps lag in ihrer Funktionsweise als "Falle". Nutzern wurden Dienste kostenlos oder zu einem sehr niedrigen Preis angeboten, doch unmittelbar nach der Registrierung wurden automatisch teure Abonnements aktiviert. Erschwerend kam hinzu, dass die Schaltfläche zum Kündigen des Abonnements in den Apps und auf den Websites absichtlich entfernt oder versteckt wurde. In vielen Fällen wurde Geld für Zusatzleistungen ohne Zustimmung der Kunden abgebucht oder ein Produkt doppelt berechnet.

Dieser Fall ist auch für Nutzer in Usbekistan eine wichtige Warnung. Solche "intelligenten" Betrugssysteme nehmen im App Store und bei Google Play zu. Experten empfehlen, vor dem Herunterladen jeder App den Entwickler zu prüfen und Bankkarten nicht mit verdächtigen Abonnements zu verknüpfen. Der Fall wird derzeit vor dem Bezirksgericht von Northern California verhandelt, wo eine Gruppe von Personen, darunter die Führungskräfte Stamatis Skianis und Oksana Kucher, zur Rechenschaft gezogen werden sollen.