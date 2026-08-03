Liverpool hat seine Bemühungen verstärkt, den Kader vor dem Ende des Transferfensters zu verstärken. Der Flügelspieler von Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, ist zum wichtigsten Transferziel des Klubs von der Merseyside geworden. Die Parteien stecken jedoch in schwierigen Verhandlungen über die Ablösesumme fest. Die Forderung von PSG in Höhe von 145 Millionen Pfund für den französischen Nationalspieler hält den englischen Klub von einem übereilten Schritt ab, berichtet Goal.com berichtet dies.

Der Sky-Sports-News-Reporter Mark McAdam erklärte in der Sendung The Transfer Show, dass zwischen den beiden Klubs bislang keine offiziellen Gespräche über Barcola begonnen haben. Obwohl Liverpools Führungsetage das Talent des Spielers hoch einschätzt, hält sie die finanziellen Forderungen von Paris Saint-Germain für überzogen und verlangt eine Neubewertung der Bedingungen.

Pragmatischer Ansatz und finanzielle Stabilität

Liverpools Führung hat beschlossen, keine Angebote über Summen abzugeben, die sie für inakzeptabel hält, und gleichzeitig nicht von der internen Bewertungspolitik des Klubs abzuweichen. PSG muss seine Position abschwächen, um die Ablösesumme zu senken; andernfalls dürfte der Transfer nicht zustande kommen. Nachdem die Reds zuvor Victor Muñoz für 40 Millionen Euro verpflichtet haben, verfolgen sie diesmal eine noch vorsichtigere und kalkuliertere Transferstrategie.

Nach Angaben der Quelle sieht auch Bradley Barcola seine Zukunft nicht beim Pariser Klub und ist bereit, zu einer anderen Mannschaft zu wechseln. Liverpool könnte das perfekte Ziel für die Fortsetzung seiner Karriere sein. Die Reds haben es jedoch nicht eilig, ein offizielles Angebot abzugeben, solange Paris Saint-Germain seine Forderungen nicht senkt, und sind auf langwierige Verhandlungen vorbereitet.

Probleme auf dem Platz und der Zustand der Mannschaft

Die aktuellen Transferaktivitäten sind kein Zufall. Nach wechselhaften Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen und den jüngsten Rückschlägen erklärte der Cheftrainer offen, dass der Kader dringend verstärkt werden müsse. Die Dienste eines Starspielers dieser Klasse sind unverzichtbar, um die Widersprüche und das Ungleichgewicht im Spiel der Mannschaft zu beseitigen.

In dieser Phase bleibt Liverpools Führung ihren Prinzipien treu und wartet ungeduldig auf ein Entgegenkommen von PSG bei der Ablösesumme. Sollte der Pariser Klub seine Forderungen auf ein vernünftiges Niveau senken, könnte der spektakuläre Transfer noch vor dem Ende des Transferfensters abgeschlossen werden.