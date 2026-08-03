Apple aktualisiert Siri endlich, doch aus irgendeinem Grund sorgt das kaum für Aufsehen

Apple hat seinen mehrfach verschobenen Siri-Assistenten mit KI-Funktionen im Juli in der öffentlichen Testversion von iOS 27 vorgestellt. Laut ixbt.com kann der aktualisierte Sprachassistent nun endlich die versprochenen Funktionen vollständig umsetzen: persönlichen Kontext verstehen, Fragen auf Grundlage des weltweiten Wissens beantworten und wichtige auf einem iPhone gespeicherte Informationen finden. Dennoch hat die Neuerung in der Technikwelt nicht für die erwartete Begeisterung oder Aufmerksamkeit gesorgt. Techcrunch.com berichtet .

In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich der Bereich der KI mit enormer Geschwindigkeit weiterentwickelt. Führende KI-Tools bieten heute anspruchsvolle Funktionen wie Softwareentwicklung, die Bearbeitung komplexer mehrstufiger Aufgaben, die Zusammenarbeit mit Menschen am Computer, logisches Denken, Analyse und die Erstellung von Inhalten. Ein funktionaler Chatbot oder einfacher Assistent gilt inzwischen nicht mehr als der große technologische Durchbruch, als der er früher angesehen wurde.

Siris Fähigkeiten und neue Funktionen

Das bedeutet jedoch nicht, dass die neue Siri von Apple nutzlos oder unbedeutend ist. Das Unternehmen hat seine gesetzten Ziele vollständig erreicht. Nutzer können nun auf natürliche Weise im Frage-und-Antwort-Format mit Siri kommunizieren. Außerdem gibt es Einstellungen, mit denen sich die Geschwindigkeit und der Ton der Sprachantworten ändern lassen. Wer möchte, kann mit dem Assistenten auch per Text kommunizieren oder eine spezielle App nutzen, die sich an frühere Gespräche erinnert.

Die aktualisierte Siri versteht den persönlichen Kontext ihres Besitzers sehr genau. Sie findet problemlos Fotos, E-Mails, Kontakte, Textnachrichten oder Kalendereinträge, deren genauen Speicherort man nicht mehr weiß. Bittet man sie beispielsweise, den zuletzt gespeicherten Kassenbon zu finden, sucht und zeigt der Assistent ihn sofort an, ohne nach seinem Speicherort zu fragen. Siri kann außerdem Informationen wie die Führerscheinnummer auf einem Foto oder einen als Screenshot aufgenommenen QR-Code zum Öffnen einer Website auslesen.

Praktische Hilfe bei alltäglichen Aufgaben

Mit dem Assistenten lassen sich Websites öffnen, Routen planen, Musik abspielen, Fotos bearbeiten, E-Mails entwerfen und Audioinhalte starten. Siri spielt das gewünschte Lied, den Podcast oder das Audiobuch nun zuverlässig und präzise in der richtigen App ab. Auch wenn das einfach klingt, kam es dabei früher zu Problemen.

Zu den verfügbaren Funktionen gehören außerdem das Besprechen von Ideen, das Erschließen eines neuen Themas und das Finden eines Rezepts auf Grundlage der im Kühlschrank vorhandenen Zutaten. Zudem lässt sich anhand des Standorts genau herausfinden, wann das Konzert der Lieblingsband oder eine bestimmte Veranstaltung stattfindet. Mit der Kamera wird es außerdem einfacher, Gegenstände in der Umgebung zu erkunden oder eine Restaurantrechnung mit Freunden zu teilen.