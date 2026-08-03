Apple geht gegen Forderung der britischen Regierung nach Zugriff auf verschlüsselte Daten vor

Laut der Financial Times hat Apple offiziell rechtliche Schritte gegen die jüngste Forderung der britischen Regierung eingeleitet, Zugriff auf die verschlüsselten Daten von Nutzern zu erhalten. Der Konflikt führt zu einer weiteren schwerwiegenden Auseinandersetzung zwischen Technologiekonzernen und staatlichen Behörden über Datenschutz und nationale Sicherheit. Dies berichtete TechCrunch.com berichtet .

Apple hat Berichten zufolge beim Investigatory Powers Tribunal, das Fälle im Zusammenhang mit staatlicher Überwachung im Vereinigten Königreich prüft, Beschwerde eingereicht. Anlass dafür war eine geheime „Mitteilung über technische Möglichkeiten“, die die Regierung im vergangenen Jahr erlassen hatte.

Geheime Anordnungen und das Verschlüsselungsproblem

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um eine geheime rechtliche Anordnung der Regierung, die den Zugriff auf Nutzerdaten verlangt, selbst wenn diese verschlüsselt sind. Kritiker sind der Ansicht, dass eine solche Forderung darauf hinausläuft, Apple zur Einrichtung einer Hintertür in Cloud-Backups zu zwingen, die durch die Funktion Advanced Data Protection (ADP) geschützt sind.

Die ADP-Funktion ermöglicht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dadurch kann niemand außer dem Kunden auf die Daten zugreifen, nicht einmal Apple selbst. Dies gilt als wichtiger Schritt zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer.

Geschichte und Folgen der Rechtsstreitigkeiten

Das neue Gerichtsverfahren begann ein Jahr nach der ersten ähnlichen Auseinandersetzung zwischen Apple und der britischen Regierung. Anfang 2025 hatten Behörden in London Apple eine geheime Anordnung übermittelt, die Zugriff auf die verschlüsselten iCloud-Backups der Nutzer verlangte. Die Anordnung wurde jedoch später nach einer Intervention der Trump-Regierung zurückgenommen.

Nach der ersten Anordnung reagierte das Unternehmen, indem es Nutzern im Vereinigten Königreich den Zugriff auf die ADP-Funktion entzog. Anschließend erließ die britische Regierung im Oktober eine zweite Anordnung. Gegen dieses Dokument geht Apple nun vor.

Die aktuelle Situation wird in der Technologiebranche intensiv diskutiert, da die Forderung staatlicher Strafverfolgungsbehörden nach Schlüsseln für verschlüsselte Daten unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung die Grundrechte der Nutzer gefährden könnte. Apple hat bislang nicht auf die Anfrage von TechCrunch nach einer Stellungnahme reagiert.