Apple geht gegen Forderung der britischen Regierung nach Zugriff auf verschlüsselte Daten vor

·48·Technologie
Apple geht gegen Forderung der britischen Regierung nach Zugriff auf verschlüsselte Daten vor

Laut der Financial Times hat Apple offiziell rechtliche Schritte gegen die jüngste Forderung der britischen Regierung eingeleitet, Zugriff auf die verschlüsselten Daten von Nutzern zu erhalten. Der Konflikt führt zu einer weiteren schwerwiegenden Auseinandersetzung zwischen Technologiekonzernen und staatlichen Behörden über Datenschutz und nationale Sicherheit. Dies berichtete TechCrunch.com berichtet .

Apple hat Berichten zufolge beim Investigatory Powers Tribunal, das Fälle im Zusammenhang mit staatlicher Überwachung im Vereinigten Königreich prüft, Beschwerde eingereicht. Anlass dafür war eine geheime „Mitteilung über technische Möglichkeiten“, die die Regierung im vergangenen Jahr erlassen hatte.

Geheime Anordnungen und das Verschlüsselungsproblem

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um eine geheime rechtliche Anordnung der Regierung, die den Zugriff auf Nutzerdaten verlangt, selbst wenn diese verschlüsselt sind. Kritiker sind der Ansicht, dass eine solche Forderung darauf hinausläuft, Apple zur Einrichtung einer Hintertür in Cloud-Backups zu zwingen, die durch die Funktion Advanced Data Protection (ADP) geschützt sind.

Die ADP-Funktion ermöglicht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dadurch kann niemand außer dem Kunden auf die Daten zugreifen, nicht einmal Apple selbst. Dies gilt als wichtiger Schritt zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer.

Geschichte und Folgen der Rechtsstreitigkeiten

Das neue Gerichtsverfahren begann ein Jahr nach der ersten ähnlichen Auseinandersetzung zwischen Apple und der britischen Regierung. Anfang 2025 hatten Behörden in London Apple eine geheime Anordnung übermittelt, die Zugriff auf die verschlüsselten iCloud-Backups der Nutzer verlangte. Die Anordnung wurde jedoch später nach einer Intervention der Trump-Regierung zurückgenommen.

Nach der ersten Anordnung reagierte das Unternehmen, indem es Nutzern im Vereinigten Königreich den Zugriff auf die ADP-Funktion entzog. Anschließend erließ die britische Regierung im Oktober eine zweite Anordnung. Gegen dieses Dokument geht Apple nun vor.

Die aktuelle Situation wird in der Technologiebranche intensiv diskutiert, da die Forderung staatlicher Strafverfolgungsbehörden nach Schlüsseln für verschlüsselte Daten unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung die Grundrechte der Nutzer gefährden könnte. Apple hat bislang nicht auf die Anfrage von TechCrunch nach einer Stellungnahme reagiert.

AppleiCloudVerschlüsselungCybersicherheitVereinigtes Königreich
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt