Honor Robot Phone als Flaggschiff: 200-MP-Kameras und 7060-mA·ch-Akku

Honor bereitet die Vorstellung eines neuen Flaggschiffs für den Mobilfunkmarkt vor: des Smartphones Honor Robot Phone, das markantes Design mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Wenige Tage vor der offiziellen Präsentation hat der bekannte Insider Digital Chat Station laut ixbt.com alle wichtigen technischen Daten des kommenden Geräts enthüllt. Das kompakte Gadget fällt durch seine hohe Leistung und umfangreichen Funktionen auf. Dies wird berichtet von Ixbt.com.

Laut dem Insider wird das neue Smartphone mit einem 6,3-Zoll-Display mit flacher Oberfläche und einer Auflösung von 2640 x 1216 Pixeln ausgestattet sein. Das Display erreicht eine maximale Helligkeit von 6800 Nits und verfügt über eine spezielle Entspiegelungsbeschichtung, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine hervorragende Lesbarkeit ermöglicht. Für hohe Leistung sorgt der Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen5.

Funktionen und technische Daten

Eine der beeindruckendsten Eigenschaften des Smartphones ist sein Akku. Im kompakten Gehäuse steckt ein großer 7060 mA·ch-Akku, der 120 W Ladeleistung unterstützt. Außerdem verfügt das Gerät über drei speziell entwickelte Chips: C1 zur Verbesserung der Verbindungsqualität, E2 zur Optimierung der Energieeffizienz und H1 für die Bildverarbeitung.

Auch bei den optischen Fähigkeiten hat Honor erhebliche Arbeit geleistet. Das Gadget wird mit zwei 200-MP-Kameramodulen ausgestattet. Das Hauptmodul verfügt über einen Sensor im optischen Format 1/1,28 Zoll, ein F/1,6-Objektiv und eine äquivalente Brennweite von 23 mm. Das zweite Modul mit Periskopobjektiv besitzt einen 1/1,4-Zoll-Sensor und ein Objektiv mit F/2,6-Blende, das einen 2,7-fachen optischen Zoom ermöglicht.

Künftige Partnerschaft und Präsentation

Um die fotografischen Möglichkeiten des Geräts weiter auszubauen, hat Honor eine strategische Partnerschaft mit ArcSoft geschlossen, einem führenden Unternehmen im Bereich der computergestützten Fotografie. Die Algorithmen von ArcSoft sollen in allen Phasen zum Einsatz kommen – von der Aufnahme bis zum fertigen Ergebnis.

Die offizielle Präsentation des Honor Robot Phone ist für den 12. August angesetzt. Das Smartphone soll mindestens in Silber und Grau erhältlich sein. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Vorbestellungen für dieses Modell laut Unternehmensangaben einen absoluten Rekord in der Geschichte der Marke aufgestellt und alle bisherigen Honor-Geräte übertroffen hat.