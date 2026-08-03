US-Startup Base Power sammelt 1 Milliarde Dollar für Heimbatterien ein

Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz im Energiesektor, der auf große Flächen und riesige Umspannwerke setzt, hat das US-Unternehmen Base Power einen anderen Weg zur Bekämpfung von Energieengpässen gewählt. Das Startup zeigt, dass kleine Batterien in den Höfen von Verbrauchern dazu beitragen können, das allgemeine Stromnetz zu erhalten und zu stärken. Nach Angaben des Wall Street Journal konnte das Unternehmen in seiner jüngsten Finanzierungsrunde weitere 1 Milliarde Dollar an Investitionen einwerben. TechCrunch.com berichtet darüber.

Nach der Series-D-Finanzierungsrunde wurde das in Texas ansässige Unternehmen mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Bemerkenswert ist, dass dieser große finanzielle Erfolg weniger als ein Jahr nach der vorherigen Runde über 1 Milliarde Dollar erzielt wurde. Die Fachkräfte von Base Power installieren derzeit täglich etwa 100 Heimbatterien und planen, diese Zahl bis zum Jahresende zu verdoppeln. Das bedeutet, dass täglich rund 8 Megawattstunden an Energiespeicherkapazität hinzukommen.

Das Base-Core-Gerät und die Servicebedingungen

Vor dem Hintergrund der Finanznachrichten stellte Base Power außerdem eine neue Heimbatterie namens Base Core vor. Das in der Fabrik des Unternehmens in Austin, Texas, hergestellte Gerät kann 39,2 Kilowattstunden Strom speichern und übertrifft damit die Produkte der Wettbewerber auf dem Markt deutlich. Kunden können je nach Bedarf eine oder zwei Batterien wählen. Derzeit ist das Unternehmen in Texas und Illinois tätig.

Im Gegensatz zu den meisten Anbietern von Heimbatterien verlangt Base Power keine Vorauszahlung von mehreren Tausend Dollar. Stattdessen wird das System im Abonnement angeboten. Im Raum Houston kostet die Installation einer Batterie 695 Dollar, die monatliche Abonnementgebühr beträgt 19 Dollar, und für jede verbrauchte Kilowattstunde Strom werden 13,1 Cent berechnet. Mit den Batterien in seinem Besitz kann das Unternehmen überschüssigen Strom bei stark steigender Nachfrage wieder an das allgemeine Netz verkaufen.

Energieengpässe und Netzbelastungen

Die Finanzierungsrunde fällt in eine Zeit, in der die Stromnachfrage aufgrund der Digitalisierung der Wirtschaft, groß angelegter Elektrifizierungsprozesse und des rasanten Baus von AI-Datenzentren stark steigt. Obwohl das US-Stromnetz in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde, hat ein solcher Nachfragesprung in vielen Regionen zu erheblichen Belastungen geführt, insbesondere im PJM-Netz, zu dem zahlreiche Datenzentren gehören.

Auch einige Teile von Illinois, wo Base Power tätig ist, gehören zur Region des PJM-Netzes. In regulierten Märkten arbeitet das Unternehmen eng mit lokalen Versorgungsunternehmen zusammen, um Batterien in den Häusern von Kunden zu installieren und die Belastung der Energienetze zu verringern. Sowohl in regulierten als auch in nicht regulierten Märkten können Hausbesitzer diese Batterien nutzen, um ihre Häuser bei unerwarteten Stromausfällen kontinuierlich mit Strom zu versorgen.

Mit einer Kapazität von fast 40 Kilowattstunden können diese Batterien einen Tag oder länger Notstrom liefern. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Fonds von Ribbit, Addition, Valor Equity Partners und der Strategic Investment Group von JPMorganChase angeführt. Auch namhafte Investoren wie Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures und CapitalG beteiligten sich. Base Power wurde von Zach Dell gegründet, der als CEO des Unternehmens tätig ist.