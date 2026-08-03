170.000 Dollar für Baby aus Müllhaufen gesammelt

Diese bewegende Geschichte aus dem Jahr 2017 zeigte einmal mehr, dass Menschlichkeit, Mitgefühl und Güte keine Grenzen kennen. Die Hauptfigur, Jimmy Amisial, war ein aus Haiti stammender Universitätsstudent, der in Texas, USA, studierte. Sein Mut und seine Aufgeschlossenheit berührten die Herzen von Millionen Menschen.

Der damals 22-jährige Jimmy war in seine Heimat Haiti zurückgekehrt, um dort die Sommerferien zu verbringen. Während seiner Reise erlebte er etwas, das er niemals vergessen würde. Jimmy fand ein erst vier Monate altes Baby in einem Müllhaufen. Die Anwohner hatten Angst, sich dem Kind zu nähern, weil sie an verschiedene Gerüchte und abergläubische Vorstellungen glaubten. Jimmy schenkte diesen Geschichten jedoch keine Beachtung und stellte die Rettung des Babys an erste Stelle.

Ohne zu zögern nahm er das Baby auf den Arm und brachte es sofort zu Ärzten. Nach der medizinischen Untersuchung und der notwendigen Behandlung war das Baby außer Gefahr. Später suchten die Strafverfolgungsbehörden nach den Eltern des Kindes. Trotz aller Bemühungen konnten sie die Angehörigen des Babys jedoch nicht ausfindig machen.

Daraufhin bot das Gericht Jimmy Amisial an, die gesetzliche Vormundschaft für das Kind zu übernehmen. Jimmy nahm diese verantwortungsvolle Aufgabe gerne an und gab dem Baby den Namen Emilio. So wurde er im Leben des Kleinen nicht nur zum Retter, sondern auch zu einer liebevollen Vaterfigur.

Für Emilios offizielle Adoption, die notwendigen Formalitäten und die Sicherung seiner Zukunft wurden finanzielle Mittel benötigt. Zu diesem Zweck wurde auf GoFundMe eine Spendenaktion gestartet. Die bewegende Geschichte von Jimmy und Emilios Lebensweg verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit weltweit.

Tausende unbekannte Menschen aus verschiedenen Ländern waren von der Geschichte berührt und spendeten. Dadurch kamen in sehr kurzer Zeit mehr als 170.000 Dollar zusammen. Das Geld wurde für die rechtliche Adoption des Kindes und die Sicherung seiner würdigen Zukunft eingesetzt.

Im Laufe der Jahre ist Emilio deutlich größer geworden. Heute geht er zur Schule, lernt weiter, und Jimmy Amisial zieht ihn liebevoll wie seinen eigenen Sohn auf. Die Geschichte inspiriert viele Menschen bis heute als eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Menschlichkeit, Mitgefühl und der Mut eines Einzelnen ein ganzes Leben verändern können.