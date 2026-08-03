Das südkoreanische Unternehmen Samsung arbeitet an seinen Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation, die voraussichtlich im kommenden Jahr vorgestellt werden. Im Internet sind erste wichtige Details zu Geräten der Galaxy-S27-Serie aufgetaucht, darunter das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra. Viele Interessierte fragen sich, wie sich diese Änderungen künftig auf die Wahl der Nutzer auswirken und welche Unterschiede zwischen den Flaggschiffmodellen bestehen werden. Ixbt.com berichtet darüber.

Den von ETNews veröffentlichten Informationen zufolge werden das kommende Galaxy S27 Pro und das fortschrittliche Galaxy S27 Ultra über ähnliche Haupt- und Ultraweitwinkelkameras verfügen. Konkret sollen beide Smartphones mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor und einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv ausgestattet sein. Der entscheidende Unterschied bei den fotografischen Möglichkeiten der Geräte wird jedoch voraussichtlich beim Teleobjektiv liegen.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen

Expertenanalysen zufolge wird das Galaxy S27 Ultra seine fortschrittlichen Funktionen beibehalten und mit einer 50-Megapixel-Periskopkamera mit 5-fachem optischem Zoom ausgestattet sein. Das Galaxy S27 Pro soll dagegen ein vereinfachtes 12-Megapixel-Telemodul mit 3-fachem optischem Zoom erhalten. Sollten sich diese Informationen bestätigen, wird der Unterschied bei den fotografischen Möglichkeiten zwischen den Pro- und Ultra-Modellen deutlich größer ausfallen als bisher angenommen.

Branchenbeobachter vermuten, dass Samsung diesen Schritt wegen der weltweit steigenden Preise für Mikrochips und Speicherchips unternimmt. Eine Version ohne das teurere Periskopmodul könnte dem Unternehmen dabei helfen, die Preise der neuen Smartphone-Serie auf dem Niveau der aktuellen Generation zu halten und einen weiteren drastischen Preisanstieg zu verhindern.

Kameraspezifikationen der Basismodelle

Der ETNews-Bericht geht außerdem auf die Kamerafunktionen der Modelle Galaxy S27 und Galaxy S27+ ein, die als Einstiegsvarianten der Serie gelten. Demnach werden diese Basismodelle keine großen Änderungen am Kamerasystem erhalten. Sie sollen voraussichtlich mit folgenden technischen Daten ausgestattet sein:

Kamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor

12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv

3-facher optischer Zoom und ein 10-Megapixel-Telemodul

Samsung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu seiner kommenden Flaggschiff-Reihe abgegeben. Die veröffentlichten vorläufigen Informationen sorgen jedoch bei Technikbegeisterten und Analysten für lebhafte Diskussionen. Wie sich die Strategie stabiler Preise und einer Differenzierung der Komponenten künftig auf die Marktnachfrage auswirken wird, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen.