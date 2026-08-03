Kamera-Funktionen des Samsung Galaxy S27 Pro enthüllt

·383·Technologie
Kamera-Funktionen des Samsung Galaxy S27 Pro enthüllt

Das südkoreanische Unternehmen Samsung arbeitet an seinen Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation, die voraussichtlich im kommenden Jahr vorgestellt werden. Im Internet sind erste wichtige Details zu Geräten der Galaxy-S27-Serie aufgetaucht, darunter das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra. Viele Interessierte fragen sich, wie sich diese Änderungen künftig auf die Wahl der Nutzer auswirken und welche Unterschiede zwischen den Flaggschiffmodellen bestehen werden. Ixbt.com berichtet darüber.

Den von ETNews veröffentlichten Informationen zufolge werden das kommende Galaxy S27 Pro und das fortschrittliche Galaxy S27 Ultra über ähnliche Haupt- und Ultraweitwinkelkameras verfügen. Konkret sollen beide Smartphones mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor und einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv ausgestattet sein. Der entscheidende Unterschied bei den fotografischen Möglichkeiten der Geräte wird jedoch voraussichtlich beim Teleobjektiv liegen.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen

Expertenanalysen zufolge wird das Galaxy S27 Ultra seine fortschrittlichen Funktionen beibehalten und mit einer 50-Megapixel-Periskopkamera mit 5-fachem optischem Zoom ausgestattet sein. Das Galaxy S27 Pro soll dagegen ein vereinfachtes 12-Megapixel-Telemodul mit 3-fachem optischem Zoom erhalten. Sollten sich diese Informationen bestätigen, wird der Unterschied bei den fotografischen Möglichkeiten zwischen den Pro- und Ultra-Modellen deutlich größer ausfallen als bisher angenommen.

Branchenbeobachter vermuten, dass Samsung diesen Schritt wegen der weltweit steigenden Preise für Mikrochips und Speicherchips unternimmt. Eine Version ohne das teurere Periskopmodul könnte dem Unternehmen dabei helfen, die Preise der neuen Smartphone-Serie auf dem Niveau der aktuellen Generation zu halten und einen weiteren drastischen Preisanstieg zu verhindern.

Kameraspezifikationen der Basismodelle

Der ETNews-Bericht geht außerdem auf die Kamerafunktionen der Modelle Galaxy S27 und Galaxy S27+ ein, die als Einstiegsvarianten der Serie gelten. Demnach werden diese Basismodelle keine großen Änderungen am Kamerasystem erhalten. Sie sollen voraussichtlich mit folgenden technischen Daten ausgestattet sein:

  • Kamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor
  • 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv
  • 3-facher optischer Zoom und ein 10-Megapixel-Telemodul
Samsung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu seiner kommenden Flaggschiff-Reihe abgegeben. Die veröffentlichten vorläufigen Informationen sorgen jedoch bei Technikbegeisterten und Analysten für lebhafte Diskussionen. Wie sich die Strategie stabiler Preise und einer Differenzierung der Komponenten künftig auf die Marktnachfrage auswirken wird, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen.

SamsungGalaxy S27SmartphonesTechnologieNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt