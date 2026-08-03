Nicolò Tresoldi: Ich bin seit meiner Kindheit Milan-Fan, die Zukunft wird es zeigen

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Nicolò Tresoldi: Ich bin seit meiner Kindheit Milan-Fan, die Zukunft wird es zeigen

Club-Brugge-Stürmer Nicolò Tresoldi erklärte in einem Interview mit der italienischen Presse, dass er seit seiner Kindheit Fan des AC Mailand ist und wie wichtig der Klub für ihn ist. Wie Goal.com berichtet, sprach der Fußballer auch über seine Familientraditionen und Erinnerungen an Milan. Goal.com berichtet darüber.

Der italienisch-deutsche Fußballer Tresoldi spielt derzeit für den belgischen Klub Club Brugge und die deutsche Jugendnationalmannschaft. Seinen Worten zufolge wurde seine Zuneigung zu Milan von seinem Großvater an ihn weitergegeben, wobei seine familiären Wurzeln bei dieser Wahl eine wichtige Rolle spielten.

Kindheitserinnerungen an Milan

In einem Interview mit dem Podcast My Turnover erinnerte sich Nicolò Tresoldi daran, wie er Fan dieses Klubs wurde:

  • Sein Großvater war Milan-Fan und hatte einst Marco van Basten, Frank Rijkaard und Ruud Gullit im Golf trainiert.
  • Nach Angaben des Fußballers machte ihn der Einfluss seines Großvaters zu einem leidenschaftlichen Fan der Rossoneri, und bis heute verfolgt er ihre Spiele.
  • Auf die Möglichkeit angesprochen, den Klub künftig zu vertreten, gab der Fußballer keine konkrete Antwort und betonte, dass die Zeit es zeigen werde.
Der Fußballer erklärte, dass ihn während seiner Entwicklung die Spiele von Filippo Inzaghi inspiriert hätten und er später Luis Suárez beobachtet habe. Heute studiere er zudem aufmerksam die Bewegungen von Stürmern wie Robert Lewandowski und Harry Kane.

Gedanken zu Rafael Leão

Im Interview äußerte sich der Stürmer auch über Milans Führungsspieler Rafael Leão. Tresoldi zufolge traf er den portugiesischen Fußballer persönlich im San Siro und schätzt dessen Fähigkeiten sehr.

Berichten zufolge hatte Leão zuletzt mit einigen Verletzungen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Dennoch betonte Tresoldi entschieden, dass Milan ihn nicht verkaufen werde. Seiner Ansicht nach war Leão eine der Schlüsselfiguren bei Milans Gewinn des Meistertitels, und er glaubt, dass der Spieler zu seiner früheren Topform zurückfinden wird.

Nicolò TresoldiMilanClub BruggeRafael LeãoSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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