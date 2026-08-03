Outernet Verwandelt Social-Media-Posts in Abenteuer

·36·Technologie
Outernet Verwandelt Social-Media-Posts in Abenteuer

Viele kennen die Gewohnheit, interessante Orte und Veranstaltungen aus der digitalen Welt einfach zu speichern und später wieder zu vergessen. ixbt.com berichtet, dass das von Daniel Egan und Athena Leong gegründete Startup Outernet dieses Problem mit einer neuen mobilen App lösen will, die Nutzer zu mehr Aktivität im echten Leben motiviert. Die Plattform verwandelt online entdeckte Informationen in fertige Pläne für Spaziergänge und Stadterkundungen. Darüber berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Name der App bringt ihre Grundidee deutlich zum Ausdruck: Sie dient als Werkzeug, das Nutzer aus dem Internet und den eigenen vier Wänden hinaus in die Natur oder auf die Straßen der Stadt führt. Beim Scrollen durch TikTok oder Instagram stoßen Nutzer häufig auf interessante Cafés, Ausstellungen oder Veranstaltungen und „speichern“ sie. Im endlosen Content-Stream geraten diese Ideen jedoch schnell in Vergessenheit. Outernet will die Hürden dieses Prozesses beseitigen und zum Motivationsmotor für echte Abenteuer werden.

Funktionsweise und Möglichkeiten der App

Die Nutzung von Outernet wurde so komfortabel wie möglich gestaltet. Beim Ansehen von Posts in TikTok oder Instagram genügt es, auf die Teilen-Schaltfläche zu tippen und Outernet aus der Liste auszuwählen. Interessante Links können auch direkt in die App kopiert werden. Ebenso lassen sich Fotos von Flyern hochladen, die man auf der Straße entdeckt hat.

Mithilfe von AI-Technologien erledigt die App folgende Aufgaben:

  • Sie extrahiert automatisch wichtige Informationen wie Datum, Uhrzeit und Ort einer Veranstaltung;
  • Sie bündelt alle Entdeckungen chronologisch in einem einzigen Feed;
  • Sie ordnet Orte ohne konkretes Datum in separate Tabs Bereiche ein;
  • Sie ermöglicht die Integration mit Apple Calendar oder Google Calendar.

Aktivität in der realen Welt und zukünftige Pläne

Anders als alternative Apps wie Albo, Tabi oder Plotline steht hinter Outernet ein Gründerteam mit umfangreicher Erfahrung in der Organisation von Offline-Veranstaltungen und Spielen. Daniel Egan war zwar im Produktbereich von LinkedIn tätig, sein Hauptaugenmerk lag jedoch darauf, Menschen auf unerwartete Weise zu überraschen.

Die App sendet spezielle Benachrichtigungen, um Nutzer an ihre gespeicherten Pläne zu erinnern. Nach dem Besuch festgelegter Orte können sie diese außerdem „stempeln“. So entsteht mit der Zeit ein persönlicher Abenteuerpass. Dieser Ansatz nutzt moderne Technologie, um den Alltag sinnvoller und abwechslungsreicher zu gestalten.

OuternetStartupTechnologieAppReisen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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