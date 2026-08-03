RB-Leipzig-Funktionär weist Berichte über Yan Diomandes Transfer zurück

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RB-Leipzig-Funktionär weist Berichte über Yan Diomandes Transfer zurück

Die Führung von RB Leipzig, einem der führenden Klubs der Bundesliga, hat auf Berichte über einen Wechsel des jungen Talents Yan Diomande zu Real Madrid scharf reagiert. Nach Angaben von Sky Germany wies Klubdirektor Marcel Schäfer die in den Medien für Aufsehen sorgenden Behauptungen über den Transfer entschieden zurück und erklärte, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Transferstreit und Gerüchte im Netz

In den vergangenen Wochen ist der 19-jährige ivorische Flügelstürmer zu einem der meistdiskutierten jungen Fußballer Europas geworden. Zahlreiche Medien und bekannte Sportjournalisten, darunter Fabrizio Romano, behaupteten, der rekordverdächtige Wechsel des Spielers zum Klub aus Madrid sei bereits vereinbart worden, und verwendeten sogar Romanos berühmte Formulierung. Romano schrieb, dass sich der Gesamtwert des Transfers auf 132 Millionen Euro belaufen werde: 122 Millionen Euro als garantierte Zahlung sowie weitere 10 Millionen Euro an Boni.

RB-Leipzig-Geschäftsführer Marcel Schäfer erklärte jedoch offen, dass diese Informationen völlig falsch seien. Seinen Worten zufolge übertreiben einige selbsternannte Experten bei der Verbreitung moderner Transfernachrichten die Situation. Schäfer bestritt zwar nicht, dass es Gespräche zwischen den Klubs gebe, betonte jedoch ausdrücklich, dass der letzte Schritt noch nicht erfolgt und keine offizielle Einigung erzielt worden sei.

Rätselhafte Umstände rund um den Abschied des Spielers

Vor dem Hintergrund des Transferwirbels ziehen auch Yan Diomandes Aktivitäten die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich. Der talentierte Spieler, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 12 Tore und 8 Vorlagen verbuchte, ist in den jüngsten Partien des Teams nicht aufgetreten. Er verpasste insbesondere das Testspiel gegen den SC Verl und reiste nicht mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich.

Goal.com zufolge soll der Spieler mit Real Madrid eine mündliche Einigung über die Bedingungen seines persönlichen Vertrags erzielt haben. Dennoch dauern die Gespräche über die Zahlungsstruktur zwischen den Klubs an. Darüber hinaus muss ein weiterer wichtiger Faktor, der den Transferprozess erschwert—der Rechtsstreit zwischen den früheren und aktuellen Beratern des Spielers—ebenfalls geklärt werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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