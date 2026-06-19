Max Messenger führt neue Methode zur schnellen Kontowiederherstellung ein

Der russische Messenger Max hat den Prozess zur Wiederherstellung gesperrter Konten für Nutzer erheblich vereinfacht. Ab sofort können Plattformnutzer den Zugriff auf ihre Profile automatisch wiederherstellen, ohne den technischen Support kontaktieren zu müssen. Diese Neuerung dient der Steigerung der Effizienz bei der Nutzung des Systems. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue System basiert auf der Mobile ID-Technologie der Mobilfunkanbieter, die eine schnelle Identitätsprüfung des Nutzers über die Telefonnummer ermöglicht. Laut ixbt.com ist diese Funktion derzeit nur für Nutzer mit russischen SIM-Karten verfügbar, die sich nicht im Roaming befinden. Dies gewährleistet die präzise Funktion des Systems als Sicherheitsmaßnahme.

Wie funktioniert der Wiederherstellungsprozess?

Der Prozess der Kontowiederherstellung besteht aus mehreren Schritten und wird direkt in der mobilen App durchgeführt. Nach einem fehlgeschlagenen Anmeldeversuch wird dem Nutzer ein spezieller Link angeboten. Anschließend gleicht das System die Daten über den Browser mit der Datenbank des Mobilfunkanbieters ab und bestätigt die Identität.

Damit der Vorgang erfolgreich verläuft, gibt es einige technische Anforderungen. Insbesondere muss der Nutzer den VPN-Dienst und die Wi-Fi-Verbindung vorübergehend deaktivieren und mobiles Internet verwenden. Erst dann müssen Telefonnummer und Passwort in der Max-App eingegeben und die Wiederherstellungstaste gedrückt werden.

Sollte die automatische Methode aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, können Nutzer die traditionelle Methode nutzen, also eine schriftliche Anfrage an den Support-Service stellen. In den meisten Fällen ist das neue System jedoch in der Lage, das Problem ohne menschliches Zutun zu lösen.

Zusätzliche Funktionen für iPhone-Nutzer

Es ist zudem anzumerken, dass kürzlich die Push-Benachrichtigungen des Max Messengers für iPhone-Besitzer wiederhergestellt wurden. Dieser Prozess sieht jedoch etwas anders aus. Die Benachrichtigungen werden nicht über die Haupt-App, sondern über die Web-Version unter web.max.ru versendet.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Max-Plattform zu steigern. Solche technologischen Lösungen sind auch für Nutzer in Usbekistan interessant, da mit lokalen Mobilfunkanbietern integrierte Dienste künftig die Entwicklung regionaler Messenger vorantreiben könnten.