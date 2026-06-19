Adobe integriert Firefly KI in seine Anwendungen

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Adobe integriert Firefly KI in seine Anwendungen

Adobe, der Gigant der Design- und Kreativbranche, hat eine revolutionäre Aktualisierung in seinem Creative Cloud-Ökosystem implementiert. Das Unternehmen hat erweiterte Funktionen des generativen KI-Assistenten Firefly vollständig in seine Kernanwendungen wie Premiere, Photoshop und Illustrator integriert. Laut ixbt.com zielt dieses Update darauf ab, die KI nicht nur als externes Werkzeug, sondern als integralen Bestandteil des Arbeitsablaufs zu machen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Besondere am neuen System ist, dass für jede Anwendung ein spezialisierter "Agent" entwickelt wurde. Dies ist kein universeller Chatbot, sondern ein Assistent, der die technischen Möglichkeiten genau dieses Programms kennt. Benutzer können nun Bearbeitungsprozesse über einfache Textbefehle steuern, anstatt in komplexen Menüs zu suchen. Derzeit sind diese Funktionen in den Open-Beta-Versionen von Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign und der Frame.io-Plattform verfügbar.

Eine neue Ära der Video- und Grafikbearbeitung

Für Adobe Premiere Pro-Benutzer bietet der KI-Assistent große Vorteile beim Sortieren und Verwalten von Videos. Das System kann Clips automatisch in Ordner aufteilen, sie gruppiert umbenennen und Audiospuren analysieren. Eine der interessantesten Funktionen ist die Erkennung von Schlüsselwörtern oder Fragen in der Sprache und das automatische Setzen von Markern. Dies ermöglicht es Editoren, die Grundstruktur der Arbeit in wenigen Sekunden vorzubereiten.

In Adobe Photoshop ist der Assistent darauf ausgerichtet, die kreativen Ideen des Benutzers direkt umzusetzen. Komplexe Aktionen können nun über Befehle wie "Hintergrund weichzeichnen" oder "Bildgröße für soziale Netzwerke anpassen" ausgeführt werden. Die KI übernimmt Aufgaben wie das Organisieren von Layers, das Ersetzen von Hintergründen und die vollständige Bearbeitung der Komposition, was Designer von Routineaufgaben befreit.

Vektorgrafik und Publishing

In der Anwendung Adobe Illustrator dient der Firefly-Assistent dazu, mehrstufige Produktionsprozesse zu beschleunigen. Er erkennt automatisch technische Fehler wie Inkonsistenzen in Farbmodellen oder fehlende Schriftarten. Beispielsweise wurde in einer Demonstration von Adobe-Mitarbeitern gezeigt, dass mit einem einzigen Befehl hunderte Kreise in verschiedenen Größen und Farben generiert und auf der Leinwand platziert werden können. Manuell wäre dies ein sehr zeitaufwendiger Prozess.

Für InDesign-Benutzer liegt der Schwerpunkt auf der Druckvorbereitung. Die KI prüft, ob das Layout den technischen Anforderungen entspricht, und kopiert stilistische Änderungen beim Hochladen neuer Dateien automatisch auf alle Seiten. Zudem hilft der Assistent auf der Frame.io-Plattform bei der Generierung von zusätzlichem Videomaterial (B-roll) für das Projekt und bei der Systematisierung von Feedback.

Diese Neuerungen sind auch für Kreativschaffende in Usbekistan, insbesondere für Video-Editoren und Grafikdesigner, von großer Bedeutung. Eine solche Automatisierung der Adobe-Produkte wird die Arbeitseffizienz um ein Vielfaches steigern und es den Schöpfern ermöglichen, mehr Zeit für Ideen als für technische Prozesse aufzuwenden.

AdobeFireflyKünstliche IntelligenzPhotoshopCreative Cloud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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