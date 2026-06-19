Der russische Videohosting-Dienst Rutube hat einen neuen KI-gestützten virtuellen Assistenten eingeführt, um die Interaktion mit Inhalten für Nutzer zu vereinfachen. Dieser auf dem GigaChat-Neuronalen Netz von Sber basierende Service ermöglicht es Zuschauern, zusätzliche Informationen zu erhalten, ohne das Video zu unterbrechen. Das Projekt wurde von Spezialisten des Rambler-Portals entwickelt. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten bietet.

Der neue intelligente Agent automatisiert die Informationssuche im Videohosting. Nutzer müssen nun nicht mehr auf andere Websites wechseln, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Der virtuelle Assistent kann sofort Fakten über Schauspieler in Filmen, das Produktionsteam, Neuigkeiten aus der Kinowelt und Details aus dem Leben von Bloggern liefern. Es wird erwartet, dass dies die Nutzererfahrung auf der Plattform auf eine neue Stufe hebt.

Besondere Funktionen für Sportfans

Insbesondere für Sportfans wurden spezielle Möglichkeiten geschaffen. Für diejenigen, die die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 über den offiziellen Match TV-Kanal auf der Rutube-Plattform verfolgen, wurde ein spezieller Sportexperte eingeführt. Dieser AI-Agent ist mit allen Informationen zur Meisterschaft bestens vertraut, einschließlich Spielplänen, Teamaufstellungen und statistischen Daten.

Die Entwickler betonen, dass die auf Sport spezialisierte KI nur verifizierte und offizielle Quellen nutzt. Dies schützt die Zuschauer vor falschen oder ungeprüften Informationen. Eine solche Funktionalität dient dazu, den Informationsbedarf der Nutzer während großer Sportveranstaltungen schnell zu decken.

Entwicklung des digitalen Ökosystems

Laut dem Pressedienst der digitalen Assets der Gazprom-Media Holding ist die Integration von AI-Agenten Teil der Strategie des Unternehmens zur Entwicklung intelligenter Dienste. Solche Werkzeuge werden in Zukunft nicht nur Informationen liefern, sondern auch das System für personalisierte Inhaltsempfehlungen für jeden Nutzer verbessern.

Diese Neuigkeit könnte auch für Nutzer in Usbekistan interessant sein, da viele Zuschauer in der Region russischsprachige Inhalte verfolgen. Obwohl GigaChat primär auf einer russischsprachigen Datenbank basiert, können seine Funktionen innerhalb des Videohostings mit ähnlichen Funktionen auf globalen Plattformen (z. B. YouTube) konkurrieren.

Experten glauben, dass KI-Assistenten bald zu einem integralen Bestandteil aller großen Videoplattformen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Verweildauer der Nutzer auf der Plattform zu erhöhen und die Kultur des Inhaltskonsums zu verändern. Mit der Einführung dieser Technologie möchte Rutube sein technologisches Potenzial demonstrieren.