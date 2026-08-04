Bernardo Silva nennt Gründe für seinen Wechsel zu Real Madrid

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Manchester City wechselte der erfahrene Mittelfeldspieler Bernardo Silva als ablösefreier Spieler zu Real Madrid und absolvierte auf dem Trainingsgelände in Valdebebas seine erste Einheit. Der Portugiese räumte ein, dass sein Landsmann José Mourinho, der persönlich das Amt des Cheftrainers übernommen hatte, ein entscheidender Faktor für seine Wahl des spanischen Klubs war. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Real Madrid TV sprach der 31-Jährige über den Transfer. Seinen Worten zufolge war die Möglichkeit, unter einem bekannten Trainer zu spielen, der in den vergangenen Jahren auf dem Platz sein Gegner gewesen war, nicht nur vorübergehend, sondern ein Kindheitstraum und eine einmalige Chance.

José Mourinhos Einfluss und Erinnerungen an die Kindheit

In seinem Interview betonte Silva, dass die Rolle des Trainers im portugiesischen Fußball beispiellos sei. „Wir waren mehrmals Gegner auf dem Platz, jetzt stehen wir auf derselben Seite. Ich bin sehr glücklich, denn er ist ein Trainer von enormer Bedeutung für den portugiesischen Fußball“, sagte der Mittelfeldspieler.

Der Fußballer verschwieg nicht, dass er seit seiner Kindheit die Spiele der von José Mourinho trainierten Mannschaften verfolgt hatte. „Seit wir jung waren, haben wir seine Teams immer spielen sehen. Er hat den Namen Portugals stets auf die höchsten Ebenen gebracht. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen“, fügte er hinzu.

Erste Schritte in Valdebebas und die Anpassung an die Mannschaft

Für den Spieler, der sich in Duellen mit Paris Saint-Germain und anderen Gegnern in der Champions League ausgezeichnet hatte, war das erste Training mit der neuen Mannschaft körperlich sehr anspruchsvoll. Nach Mourinhos gewohnt intensiver ersten Einheit schilderte Silva seine Eindrücke.

„Ich bin müde. Das erste Training war schwierig, aber ich freue mich, alle getroffen und meine neuen Mitspieler kennengelernt zu haben“, gab er zu. Außerdem zeigte er sich erfreut darüber, nun mit Gegnern in einer Mannschaft zu spielen, gegen die er in der Champions League viele Male angetreten war.

Real Madrids Angebot war unmöglich abzulehnen

Er betonte, dass das Angebot des spanischen Rekordmeisters nach mehreren herausragenden Saisons in der Premier League unmöglich abzulehnen gewesen sei. Seiner Ansicht nach war die Geschichte des Klubs das stärkste Argument und passte perfekt zu seinen persönlichen Ambitionen.

„Es ist etwas ganz Besonderes, und ich bin überglücklich, hier zu sein. Über diesen Klub muss man nicht viele Worte verlieren – seine Geschichte spricht für sich“, schloss Bernardo Silva.