Der Londoner Klub Chelsea hat im Sommer-Transferfenster einen wichtigen Schritt zur Verstärkung seines Kaders gemacht und einen neuen Verteidiger verpflichtet. Wie TheTeamTalknetwork berichtet, hat der englische Klub eine Einigung über den Transfer des spanischen Linksverteidigers Pep Chavarría von Rayo Vallecano erzielt. Dieser Schritt gehörte zu den Prioritäten der Vereinsführung und des Trainerstabs bei der Vorbereitung auf die neue Saison. Goal.com berichtet darüber.

Cucurellas Abgang und die Suche nach Ersatz

Der Wechsel von Marc Cucurella zu Real Madrid hatte beim Londoner Klub eine Lücke auf der Position des Linksverteidigers hinterlassen. Die Chelsea-Führung machte sich daraufhin umgehend an die Lösung des Problems. Die für die sportliche Zusammenstellung des Teams verantwortlichen Fachleute begannen, nach einem erfahrenen Spieler zu suchen, um den Kader wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Xabi Alonso sah in Pep Chavarría den geeignetsten Kandidaten für diese Position und betonte, dass dessen Spielweise vollständig den Anforderungen der Mannschaft entspreche. Die Forderungen und taktischen Vorstellungen des Trainers veranlassten die Vereinsführung, die Verhandlungen zu beschleunigen.

Finanzielle Einigung und medizinische Untersuchung

Die Verhandlungen zwischen den Parteien haben in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen. Da Chelsea sein finanzielles Angebot erhöht hat, wurde die Differenz zwischen den Klubs schnell ausgeglichen. Der Quelle zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf etwa 25 Millionen Euro. Auch der Spieler selbst hat seinen Wunsch, an die Stamford Bridge zu wechseln, nicht verborgen.

Pep Chavarría hat inzwischen die Erlaubnis erhalten, nach London zu reisen, sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen und die Formalitäten des Transfers abzuschließen. Da alle wesentlichen Bedingungen der Vereinbarung geklärt sind, wird in den kommenden Tagen eine offizielle Bekanntgabe erwartet.

Eine Änderung der Vereinspolitik

Dieser Transfer deutet auf eine gewisse Wende in Chelseas Vereinspolitik hin. In den vergangenen Spielzeiten hatte sich der Londoner Klub vor allem auf die Verpflichtung vielversprechender junger Spieler konzentriert. Chavarría kommt jedoch nicht als Zukunftsprojekt, sondern als erfahrener Spieler, der sofort einen Beitrag leisten kann, zur Mannschaft.

Experten zufolge kann die Verpflichtung eines solch erfahrenen Spielers Chelseas Defensive stabilisieren und dem Klub helfen, in der neuen Saison um große Ziele zu kämpfen.