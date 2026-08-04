AWS und Superblocks starten wichtige Partnerschaft

·53·Technologie
AWS und Superblocks starten wichtige Partnerschaft

Superblocks, ein auf die neue Technologie des "Vibe-Coding" im Bereich künstliche Intelligenz und Programmierung spezialisiertes Startup, hat mit Amazon Web Services (AWS) eine mehrjährige gemeinsame Marketingvereinbarung unterzeichnet. Laut Ixbt.com ermöglicht die Vereinbarung, das Tool direkt in die privaten Cloud-Systeme von AWS-Kunden zu integrieren und sicher in Unternehmen einzusetzen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Der wichtigste Vorteil der neuen Partnerschaft besteht darin, dass jedes größere Unternehmen, das AWS-Dienste nutzt und Superblocks abonniert hat, seinen Mitarbeitern die Erstellung von Anwendungen ohne Programmierkenntnisse ermöglichen kann. Die erstellten Anwendungen und Daten werden dabei weder an Drittanbieter von Modellen noch an externe Datenbanken übermittelt, sondern direkt in Amazon Aurora-Datenbanken in der privaten Cloud des Unternehmens ausgeführt.

Sicherheit und Datenschutz als Prioritäten

Diese Anwendungen werden außerdem direkt mit der Amazon-Bedrock-Plattform verbunden. Dadurch gelten die erstellten Programme nicht als unkontrollierte oder nicht genehmigte Anwendungen, sondern laufen unter umfassender IT-Sicherheit und Audit-Kontrolle des Unternehmens. Laut Brad Menezes, CEO und Mitgründer von Superblocks, besteht das Hauptziel darin, die Technologie näher an die Daten des Kunden in dessen privater Cloud zu bringen, sodass die Informationen niemals nach außen gelangen.

AWS wird dabei helfen, das Startup aktiv unter seinen Marketplace-Partnern zu fördern. Nach Angaben von Amazon unterstützt das Unternehmen auf Grundlage der Kundennachfrage für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften. Obwohl AWS selbst noch keinen "Vibe-Coding"-Agenten für Geschäftskunden anbietet, ist dieser Schritt für den Cloud-Giganten von strategischer Bedeutung.

Größere Marktveränderungen und die Strategie der Cloud-Anbieter

Die Vereinbarung ist ein großer Erfolg für das junge Startup Superblocks, das 50 Mitarbeiter beschäftigt und in einer im Mai 2025 bekannt gegebenen Finanzierungsrunde der Serie A insgesamt 60 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Zu den namhaften beteiligten Fonds gehörten Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital und Greenoaks.

Experten zufolge geht es jedoch nicht nur um die Unterstützung eines einzelnen Startups, sondern um einen globalen Trend im Markt für Cloud-Anbieter. Große Unternehmen für Cloud-Infrastruktur ermutigen ihre Unternehmenskunden, KI-Modelle von den übrigen für deren Verwaltung erforderlichen Tools zu trennen und dies ausschließlich in ihrer eigenen Cloud-Umgebung umzusetzen.

Microsoft-Chef Satya Nadella hatte zuvor ebenfalls dafür geworben, dass Unternehmen verschiedene Modelle einsetzen, um Kosten zu senken und Abhängigkeiten zu vermeiden. Seiner Ansicht nach sind KI-Labore für die Verwaltung auf Anwendungsebene nicht sicher genug, da sie mithilfe der Daten später mit Unternehmen konkurrieren könnten. Solche Entwicklungen auf dem Markt ermöglichen es Unternehmen, ihre Strategien zu überdenken und sichere Lösungen auszuwählen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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