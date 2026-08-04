Lekuo PB65MX3: Einzigartige Erweiterungskarte auf Basis des AMD-B650-Chipsatzes

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Lekuo PB65MX3: Einzigartige Erweiterungskarte auf Basis des AMD-B650-Chipsatzes

Das chinesische Unternehmen Lekuo hat ein ungewöhnliches Gerät vorgestellt, das auf dem Technologiemarkt Aufmerksamkeit erregt. Laut ixbt.com basiert die neue Erweiterungskarte Lekuo PB65MX3 direkt auf dem AMD-B650-Chipsatz, der normalerweise in vollwertigen Mainboards für Ryzen-Prozessoren eingesetzt wird. Die Lösung soll Nutzern zusätzliche Hochgeschwindigkeitsanschlüsse und Schnittstellen bieten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Bedarf an schnellem Arbeitsspeicher und Datenspeichergeräten steigt in modernen Computern derzeit deutlich. Deshalb nutzten chinesische Ingenieure die Möglichkeiten dieses Chipsatzes, um eine vielseitige Karte mit verschiedenen Anschlussoptionen zu entwickeln. Damit lassen sich die Funktionen jedes Desktop-Computers erheblich erweitern.

Technische Möglichkeiten und Schnittstellen

Der wichtigste Vorteil des Geräts ist seine umfangreiche Auswahl an Schnittstellen. Laut Quelle verfügt die Karte über insgesamt 12 verschiedene Anschlüsse, darunter:

  • Vier SATA-III-Anschlüsse
  • Vier M.2-SSD-Steckplätze
  • Zwei USB-A-10Gb-Anschlüsse
  • Ein USB-C-10Gb-Anschluss
  • Ein USB-C-20Gb-Anschluss
Alle M.2-SSD-Steckplätze unterstützen den modernen PCIe-4.0-Standard. Die Aufteilung der Lanes ändert sich jedoch je nach Anzahl der angeschlossenen Laufwerke. Werden zwei SSDs angeschlossen, erhält jede vier Lanes. Sind alle vier Steckplätze belegt, sinkt die Anzahl auf zwei Lanes pro Laufwerk.

Preis und Nutzungsbedingungen

Die Karte wird Berichten zufolge über einen PCIe-4.0-x4-Anschluss mit dem Hauptsystem verbunden. Ein kompakter, kleiner Kühlkörper übernimmt die Kühlung des Chipsatzes und gewährleistet einen stabilen Betrieb des Geräts.

Die Karte verfügt außerdem über einen sechspoligen Anschluss für eine zusätzliche Stromversorgung. Experten erklären, dass diese zusätzliche Stromversorgung normalerweise nicht erforderlich ist und nur beim Anschluss leistungsstarker USB-Geräte notwendig sein kann.

Die Erweiterungskarte kostet derzeit auf dem chinesischen Markt schätzungsweise 90 US-Dollar. Diese Kombination aus Preis und Leistungsumfang dürfte die Aufmerksamkeit vieler Computerenthusiasten und professioneller Nutzer auf sich ziehen.

LekuoAMD B650SSDTechnologieComputer
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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