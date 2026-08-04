AnTuTu veröffentlicht Juli-Ranking der leistungsstärksten Sub-Flaggschiffe

Der bekannte AnTuTu-Benchmark hat das Ranking der leistungsstärksten Sub-Flaggschiff-Smartphones der Welt zum Abschluss des Monats Juli 2026 vorgestellt. Laut ixbt.com übernahm das Modell Honor 600 Pro die Führung in dieser renommierten Liste und wurde als weltweit leistungsstärkstes Sub-Flaggschiff anerkannt. Diese Kennzahlen zeigen deutlich, welche Marken den Nutzern auf dem Markt für Mobiltechnologien eine hohe Leistung bieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Ergebnissen des Rankings zufolge wurden die ersten sechs Plätze dieser Liste von Geräten belegt, die auf verschiedenen Versionen der MediaTek Dimensity 8500-Platform laufen. Insbesondere das Honor 600 Pro, das die Spitze des Rankings einnimmt, basiert auf dem Dimensity 8550 Elite Einchip-System. Es ist erwähnenswert, dass die globale Version dieses Smartphones auf einem anderen Prozessor — dem Snapdragon 8 Elite — aufgebaut ist, während die für den chinesischen Markt bestimmte Variante mit einer anderen technischen Basis ausgestattet ist.

Die Überlegenheit von MediaTek-Prozessoren

Auch die Modelle in den Top 3 sind beachtenswert. Den zweiten Platz belegte das Oppo Reno 16 mit dem Dimensity 8550 Super Chip, und auf dem dritten Platz landete ein weiteres Smartphone der Marke Honor — das Honor Win Turbo. Dieses Gerät arbeitet wie der Spitzenreiter auf der Dimensity 8550 Elite Plattform. Im Allgemeinen zeigt die Tatsache, dass alle Smartphones der Top 10 für Juli ausnahmslos auf MediaTek-Prozessoren setzen, einen wichtigen Wendepunkt im Technologiemarkt.

Das von AnTuTu präsentierte Ranking beschränkt sich nicht nur auf Sub-Flaggschiffe, sondern spiegelt die allgemeine Leistung im Laufe des Monats wider. Dem Bericht zufolge wurden alle Kennzahlen basierend auf den durchschnittlichen Punktzahlen ermittelt, die Geräte im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2026 gesammelt haben. Zur Gewährleistung der Transparenz der Methodik wurden nur Modelle in die Liste aufgenommen, die auf dem chinesischen Markt mindestens 1.000 gültige Tests bestanden haben.

Andere im Ranking vertretene Modelle

Experten zufolge helfen solche Tests Käufern, beim Kauf fundierte Entscheidungen zu treffen und die effizienteste Technologie auszuwählen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Nachfolgend können Sie sich mit einer Reihe weiterer bekannter Geräte vertraut machen, die es im Juli-Rückblick unter die leistungsstärksten Sub-Flaggschiffe geschafft haben:

Redmi Turbo 5 — ein Vertreter der Serie in den Top Ten

Weitere fortgeschrittene Sub-Flaggschiff-Modelle auf Basis von MediaTek Dimensity

Führende Testgeräte mit hohen Ergebnissen auf dem chinesischen Markt

Diese Ergebnisse bestätigen einmal mehr, wie hart der Wettbewerb auf dem Markt für mobile Prozessoren ist. Insbesondere die Tatsache, dass MediaTek-Chips ihre Position in den Flaggschiff- und Sub-Flaggschiff-Segmenten deutlich festigen, lässt auf intensive künftige Technologiekämpfe schließen.