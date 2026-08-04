Neymar hilft Santos im wichtigen Spiel gegen Remo

Der brasilianische Klub Santos hat vor dem entscheidenden Duell im brasilianischen Pokal wichtige Nachrichten erhalten. Es wurde bestätigt, dass der Starstürmer des Teams, Neymar, trotz seines vollen privaten Terminkalenders im Auswärtsspiel gegen Remo auflaufen wird. Laut ESPN Brasil wird der Fußballer vor der Partie seine Verpflichtungen bei Wohltätigkeitsveranstaltungen erfüllen und anschließend zur Mannschaft stoßen. Goal.com berichtet .

Die Partie, in der es um den Einzug ins Viertelfinale des diesjährigen brasilianischen Pokals geht, findet am Dienstag im Mangueirão-Stadion in Belém statt. Das Hinspiel endete 0:0. Daher ist das bevorstehende Duell für beide Mannschaften von großer Bedeutung, und Cheftrainer Cuca ist gezwungen, seine stärkste Elf aufzubieten.

Komplexe Logistik und Ausfälle im Kader

Obwohl der Großteil der Santos-Delegation bereits am Montagabend in Belém eintreffen soll, wird Neymar wegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit einer Wohltätigkeitsauktion in São Paulo am Spieltag frühmorgens mit einem Privatjet zur Mannschaft stoßen. Die Klubführung konnte alle logistischen Schwierigkeiten überwinden, um im wichtigen Spiel auf ihren Toptorschützen zurückgreifen zu können.

Während die positiven Nachrichten aus der Offensive für Zuversicht sorgen, ist in der Defensive der Mannschaft jedoch ein ernstes Problem entstanden. Der etatmäßige Innenverteidiger Lucas Veríssimo zog sich in den Schlussminuten des vergangenen Samstag ausgetragenen Hinspiels eine Muskelverletzung zu und wird das Rückspiel verpassen. Der Klub hat bislang keinen genauen Zeitraum für seine Rückkehr bekannt gegeben.

Voraussichtliche Aufstellung und Konkurrenz im Kader

Auch wenn der Ausfall von Lucas Veríssimo für Santos einen erheblichen Verlust bedeutet, verfügt der Trainerstab über Alternativen. Experten zufolge dürfte Adonis Frias seinen Platz einnehmen und gemeinsam mit João Ananias die Innenverteidigung bilden. Im Tor wird Gabriel Brazão erwartet.

In der Abwehr könnten außerdem Igor Vinícius oder Spieler wie Gabriel Menino und Escobar zum Einsatz kommen. Die größten Hoffnungen in der Offensive ruhen auf dem Duo Neymar und Gabigol, dessen Zusammenspiel voraussichtlich über den Ausgang der Partie entscheiden wird. Einwechselspieler wie João Schmidt und Gabriel Menino geben dem Trainer die Möglichkeit zu taktischen Veränderungen.