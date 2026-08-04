Wispr Flow könnte einen KI-gestützten Meeting-Notetaker starten

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Wispr Flow könnte einen KI-gestützten Meeting-Notetaker starten

Wispr Flow, bekannt als beliebte Diktier-App, bereitet laut den jüngsten Änderungen seiner Nutzungsbedingungen eine neue Funktion zur Aufzeichnung von Online-Meetings und Gesprächen vor. Dieser Schritt dürfte für das Unternehmen über die Korrektur gesprochener Texte hinaus ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenderen Automatisierung der täglichen Arbeitsabläufe seiner Nutzer sein. Wie Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das Startup seinen Kunden offizielle Schreiben über Änderungen an der Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen geschickt. Bei der Prüfung der aktualisierten Dokumente wurden Abschnitte zur Verarbeitung von Meeting-Daten sowie zu einem voraussichtlich künftig startenden Notetaker-Dienst entdeckt.

Funktionen der neuen Lösung

Nach Angaben des Unternehmens wird das kommende AI-Tool die Stimmen der Meeting-Teilnehmer, Audioaufnahmen, Metadaten und Sprecherkennzeichnungen analysieren, um eine vollständige Transkription zu erstellen. Außerdem soll es kurze Zusammenfassungen der besprochenen Themen, Aufgabenlisten und zentrale Analyseergebnisse erstellen können.

Nach dem Start dürfte die neue Funktion Wispr Flow zu einem wichtigen Konkurrenten bestehender beliebter Meeting-Notetaker-Dienste wie Granola, Fireflies, Read AI, Otter und Fathom machen. Zuvor erklärte Mitgründer Tanay Kothari in Interviews, das Unternehmen wolle einen universellen AI-Assistenten entwickeln, der Nutzer unterstützt.

Finanzkennzahlen und Perspektiven

Bis heute konnte Wispr Flow mehr als 81 Millionen US-Dollar an Investitionen einwerben. In der letzten Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit 700 Millionen US-Dollar bewertet. Bloomberg berichtete im Mai, dass das Startup über eine neue Finanzierungsrunde verhandelte, die seine Bewertung auf 2 Milliarden US-Dollar erhöhen könnte.

Dennoch bleibt das genaue Format der neuen Funktion vorerst geheim. Unklar ist insbesondere, ob die App eine leichte Lösung im Stil von Granola anbieten wird, die sich für die Transkription auf den Systemton stützt, ohne eine separate Audioaufnahme zu speichern, oder ein umfassendes Tool zur Aufzeichnung von Meetings. Vertreter von Wispr Flow lehnten eine weitere Stellungnahme ab.

Wispr FlowKünstliche IntelligenzTranskriptionTechnologieStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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