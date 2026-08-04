Samsung Galaxy F70 Pro vorgestellt: 6000 mA·ch und Galaxy AI

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Samsung Galaxy F70 Pro vorgestellt: 6000 mA·ch und Galaxy AI

Samsung hat ein neues Galaxy F70 Pro 5G Smartphone für die Mittelklasse offiziell vorgestellt. Das Gerät bietet fortschrittliche Technologien und langfristigen Software-Support zu einem erschwinglichen Preis und sorgt damit für großes Interesse auf dem Mobilmarkt. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com verfügt das neue Smartphone über ein hochwertiges 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Display ist durch robustes Corning Gorilla Glass Victus+ geschützt und bietet eine Full HD+-Auflösung.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Im Gerät arbeitet ein Snapdragon 6 Gen 3-Prozessor, der genügend Leistung für alltägliche Aufgaben und einfache Spiele liefert. Das Smartphone läuft mit dem neuesten Betriebssystem Android 16 und der Benutzeroberfläche One UI 8.5.

Zu den wichtigsten Besonderheiten des Modells gehören die Funktionen der künstlichen Intelligenz: Galaxy F70 Pro 5G bietet Galaxy AI-Funktionen wie Circle to Search sowie die KI-gestützte Transkription von Sprachaufnahmen.

Kamera und Akkulaufzeit

Für Fotos verfügt das Smartphone über einen 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sowie eine 5-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera besteht aus einem 12-Megapixel-Modul mit Unterstützung für HDR-Technologie.

Eine der größten Stärken des Geräts ist sein Akku. Mit einer Kapazität von 6000 mA·ch ermöglicht er eine lange Nutzung, ohne dass sich Nutzer Gedanken über das Aufladen machen müssen. Das Smartphone unterstützt außerdem Dualband-5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG und NFC.

Der Hersteller garantiert für dieses Modell einen besonders langen Software-Support: Nutzer erhalten 6 Jahre lang Android-Updates und Sicherheitspatches. Das Modell wird in Grün und Schwarz angeboten.

Für die ersten Käufer gelten folgende Sonderpreise:

  • 6/128 GB — 250 Dollar
  • 8/128 GB — 295 Dollar
  • 8/256 GB — 345 Dollar

SamsungGalaxy F70 ProAndroid 16Galaxy AISmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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