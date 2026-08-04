Wie steht es um den Verkauf der AMD-AM4-Plattform in Deutschland

Statistiken der großen deutschen Einzelhandelskette Mindfactory zeigen, dass die Nachfrage nach der AMD-AM4-Plattform im Land deutlich niedriger bleibt als von vielen erwartet. Laut Ixbt.com bevorzugen deutsche Käufer bei der Auswahl neuer Mainboards modernere Lösungen, obwohl AM4 wegen der hohen Preise für DDR5-Speicher eine zweite Chance erhalten hat. Ixbt.com berichtet .

Im vergangenen Monat entfielen auf AM4 etwa 10 Prozent aller über die Mindfactory-Kette verkauften AMD-Mainboards; genauer gesagt wurde ein Anteil von 6,7 Prozent verzeichnet. Experten betonen, dass sich diese Zahlen ausschließlich auf Mainboards beziehen. Ein neues AM4-Mainboard wird meist beim Aufbau eines Computers von Grund auf gekauft. Dabei müssen sich Nutzer zwischen der günstigeren AM4-Plattform und der teureren AM5-Plattform mit künftigen Upgrade-Möglichkeiten entscheiden.

Verkaufsstatistiken und führende Marken

Den vorgelegten Daten zufolge entfiel der größte Anteil der Verkäufe aller Mainboards auf die AM5-Plattform: 82,2 Prozent. Intels LGA1851-Plattform kam auf 6 Prozent, während das ältere LGA1700 einen Anteil von 5,1 Prozent erreichte. Insgesamt entschieden sich mehr als 90 Prozent der Käufer für Mainboards mit DDR5-Unterstützung.

Auch bei der Aufteilung nach Marken zeigen sich klare Spitzenreiter beim Verkaufsvolumen. MSI wurde mit einem Anteil von 52,3 Prozent zum Marktführer. Dahinter folgten ASRock mit 20,1 Prozent und Gigabyte mit 17,8 Prozent.

Die beliebtesten Modelle und die Zukunft von AM4

Unter den meistverkauften Mainboards des Monats befanden sich mehrere Produkte von MSI. Das MSI MAG Tomahawk WIFI B850 war mit 160 verkauften Exemplaren der klare Spitzenreiter. Auch das MSI Gaming Plus WIFI B850 mit 110 Stück und das MSI Gaming Plus WIFI6E B850 mit 100 Stück waren bei den Käufern sehr gefragt.

Es ist wichtig zu betonen, dass trotz der Dominanz moderner Lösungen auf dem Mainboard-Markt die Gesamtverkäufe von AM4-Prozessoren weiterhin hoch bleiben können. Nutzer kaufen ältere Prozessoren weiterhin separat, wenn sie nur ihre bestehende Plattform aufrüsten, anstatt das gesamte System zu ersetzen.