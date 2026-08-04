Wie steht es um den Verkauf der AMD-AM4-Plattform in Deutschland

·70·Technologie
Wie steht es um den Verkauf der AMD-AM4-Plattform in Deutschland

Statistiken der großen deutschen Einzelhandelskette Mindfactory zeigen, dass die Nachfrage nach der AMD-AM4-Plattform im Land deutlich niedriger bleibt als von vielen erwartet. Laut Ixbt.com bevorzugen deutsche Käufer bei der Auswahl neuer Mainboards modernere Lösungen, obwohl AM4 wegen der hohen Preise für DDR5-Speicher eine zweite Chance erhalten hat. Ixbt.com berichtet .

Im vergangenen Monat entfielen auf AM4 etwa 10 Prozent aller über die Mindfactory-Kette verkauften AMD-Mainboards; genauer gesagt wurde ein Anteil von 6,7 Prozent verzeichnet. Experten betonen, dass sich diese Zahlen ausschließlich auf Mainboards beziehen. Ein neues AM4-Mainboard wird meist beim Aufbau eines Computers von Grund auf gekauft. Dabei müssen sich Nutzer zwischen der günstigeren AM4-Plattform und der teureren AM5-Plattform mit künftigen Upgrade-Möglichkeiten entscheiden.

Verkaufsstatistiken und führende Marken

Den vorgelegten Daten zufolge entfiel der größte Anteil der Verkäufe aller Mainboards auf die AM5-Plattform: 82,2 Prozent. Intels LGA1851-Plattform kam auf 6 Prozent, während das ältere LGA1700 einen Anteil von 5,1 Prozent erreichte. Insgesamt entschieden sich mehr als 90 Prozent der Käufer für Mainboards mit DDR5-Unterstützung.

Auch bei der Aufteilung nach Marken zeigen sich klare Spitzenreiter beim Verkaufsvolumen. MSI wurde mit einem Anteil von 52,3 Prozent zum Marktführer. Dahinter folgten ASRock mit 20,1 Prozent und Gigabyte mit 17,8 Prozent.

Die beliebtesten Modelle und die Zukunft von AM4

Unter den meistverkauften Mainboards des Monats befanden sich mehrere Produkte von MSI. Das MSI MAG Tomahawk WIFI B850 war mit 160 verkauften Exemplaren der klare Spitzenreiter. Auch das MSI Gaming Plus WIFI B850 mit 110 Stück und das MSI Gaming Plus WIFI6E B850 mit 100 Stück waren bei den Käufern sehr gefragt.

Es ist wichtig zu betonen, dass trotz der Dominanz moderner Lösungen auf dem Mainboard-Markt die Gesamtverkäufe von AM4-Prozessoren weiterhin hoch bleiben können. Nutzer kaufen ältere Prozessoren weiterhin separat, wenn sie nur ihre bestehende Plattform aufrüsten, anstatt das gesamte System zu ersetzen.

AMDAM4MindfactoryDDR5Technologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt