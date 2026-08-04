ChatGPT führt bei den KI-Ausgaben des US-Kongresses

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ChatGPT führt bei den KI-Ausgaben des US-Kongresses

Abgeordnete und Ausschüsse des US-Kongresses haben im vergangenen Jahr den überwiegenden Teil ihrer Ausgaben für KI-Tools auf ein OpenAI-Produkt gelenkt. Laut einem von CNBC veröffentlichten Bericht ist ChatGPT unter den Gesetzgebern des Landes zur beliebtesten und finanziell am häufigsten gewählten KI-Plattform geworden. TechCrunch.com berichtet .

Laut den Auszahlungsunterlagen des Repräsentantenhauses, seiner Ausschüsse und institutionellen Konten entfielen bis zum 31. März 2025 rund 90 % der Gesamtausgaben für KI-Tools auf OpenAI. Dieser Wert zeigt, dass die Nachfrage nach modernen Technologien in politischen Institutionen stark zunimmt.

Finanzielle Kennzahlen und Ausgabenvolumen

Nach Angaben von CNBC gab der Kongress insgesamt mehr als 113.740 US-Dollar für KI-Technologien aus. Davon wurden 100.580 US-Dollar in 798 Transaktionen speziell für ChatGPT bezahlt. Dieser Finanzstrom zeigt deutlich, wie stark gesetzgebende Organe bei ihrer täglichen Arbeit auf KI-Lösungen angewiesen sind.

Bei diesen Ausgaben gibt es auch Wettbewerb: Der Dienst Claude des Unternehmens Anthropic, eines der wichtigsten Konkurrenzunternehmen von OpenAI, belegte den zweiten Platz. Für Claude wurden in 37 Transaktionen insgesamt 13.160 US-Dollar ausgegeben. Wichtig ist, dass diese Zahlen keine kostenlosen Konten oder KI-Dienste umfassen, die Bestandteil größerer Softwarepakete sind, sondern ausschließlich direkte Ausgaben widerspiegeln.

Ansätze nach politischen Parteien

Dem Bericht zufolge gibt es Unterschiede zwischen den Vertretern der politischen Parteien beim Kauf von KI-Tools. Büros der Demokratischen Partei gaben 54.165 US-Dollar für KI aus. Das ist mehr als das Dreifache der 15.782 US-Dollar, die Büros der Republikanischen Partei ausgaben.

Dennoch nutzen Vertreter beider politischen Kräfte KI-Funktionen aktiv in ihrer täglichen Arbeit. Diese Technologien sind bereits zu wichtigen Werkzeugen geworden, um Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen und mit Dokumenten zu arbeiten.

Wie nutzen Kongressmitarbeiter KI?

Mitarbeiter der gesetzgebenden Kammer verwenden ChatGPT und ähnliche moderne Tools in großem Umfang für verschiedene Aufgaben. Insbesondere setzen sie auf technologische Unterstützung in den folgenden Bereichen:

  • Verfassen von Memos und analytischen Materialien;
  • Zusammenfassen und Analysieren von Gesetzesentwürfen;
  • Vorbereiten von Antworten auf Anfragen von Wählern;
  • Vorbereiten von Briefing- und Anhörungsmaterialien;
  • Durchführen politischer Recherchen und Sortieren von Daten;
  • Erstellen von Entwürfen für Beiträge in sozialen Netzwerken.
Dieser Trend bestätigt, dass die digitale Transformation in staatlichen Institutionen schnell voranschreitet und KI bei der Erledigung alltäglicher bürokratischer Aufgaben zu einer unverzichtbaren Hilfe wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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