Mukesh Ambani will Indien in ein AI-Zentrum verwandeln

Der Konglomerat Reliance Industries unter der Leitung des reichsten Mannes Indiens, Mukesh Ambani, hat bekannt gegeben, dass er beabsichtigt, der nationale Champion im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz (AI) zu werden. Das Unternehmen führt umfassende AI-Dienste ein, die für jeden Telefonanruf, jede mobile App und für intelligente Haushalte konzipiert sind. Dieser Schritt ist nicht nur eine technologische Neuerung, sondern eine strategische Maßnahme, um Indiens Abhängigkeit von US-amerikanischen und chinesischen Technologien zu verringern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Auf der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre in Mumbai präsentierten Vertreter von Reliance einen neuen Assistenten namens Jio Call Agent. Dieser AI-Assistent kann direkt an Telefongesprächen teilnehmen, Sprache in Text umwandeln, Zusammenfassungen erstellen und sogar Aufgaben wie die Bestellung eines Taxis oder einer Essenslieferung übernehmen. Laut ixbt.com kann der Dienst einfach über den Befehl „Hey Jio“ aktiviert werden.

Von Telefonanrufen bis hin zu Smart-Home-Systemen

Reliance integriert seinen Dienst direkt in das Telekommunikationsnetz und nicht als separate App. Dies ermöglicht über 500 Millionen Nutzern des Jio-Netzes den Zugriff auf AI ohne zusätzliche Software. Zudem wurde die MyJio-App aktualisiert, sodass sie komplexe technische Aufgaben, wie die Aktivierung von eSIMs oder die Auswahl von Roaming-Tarifen im Namen des Nutzers, über Anfragen in natürlicher Sprache ausführen kann.

Das Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf die Mobilkommunikation, sondern präsentierte auch einen Smart-Screen für Haushalte namens TeleFrame. Ähnlich wie Produkte von Amazon und Google stellt dieses Gerät dem Nutzer automatisch Wetterdaten, Terminkalender und Haushaltsnotizen bereit. Damit will Ambani die Künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens machen.

Globale Partnerschaften und nationale Interessen

In seiner Rede betonte Mukesh Ambani, dass Indien nicht bloß ein Konsument importierter Technologien bleiben dürfe, sondern zu einem Schöpfer und globalen Führer der Künstlichen Intelligenz werden müsse. Zu diesem Zweck verstärkt Reliance die Zusammenarbeit mit globalen Giganten wie NVIDIA, Google und Meta. Das Unternehmen plant, 110 Milliarden Dollar in den Ausbau der AI-Infrastruktur zu investieren.

Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse Indiens zeichnen sich die neuen Technologien durch die Fähigkeit aus, in 22 lokalen Sprachen zu funktionieren. Reliance kündigte zudem folgende spezialisierte AI-Dienste für soziale Bereiche an:

JioHealthIQ — ein intelligenter Assistent im Gesundheitswesen;

— ein intelligenter Assistent im Gesundheitswesen; JioLearnIQ — AI-Lösungen für das Bildungssystem;

— AI-Lösungen für das Bildungssystem; JioKrishiIQ — ein Werkzeug zur Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz;

— ein Werkzeug zur Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz; AI Vyapar — eine Digitalisierungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen.

Gleichzeitig weisen Experten auf die Sicherheit der Nutzerdaten hin. Obwohl Reliance erklärte, dass alle Dienste mit Zustimmung der Nutzer betrieben werden, gab es bisher keine klare Antwort auf die Frage, ob die gesammelten Daten zum Training von AI-Modellen verwendet werden. Dennoch werden diese Projekte als ein riesiger Schritt auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit Indiens angesehen.