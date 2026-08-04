Transfer von Marcus Rashford: Fenerbahçe Stark am Englischen Stürmer Interessiert

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Transfer von Marcus Rashford: Fenerbahçe Stark am Englischen Stürmer Interessiert

Der englische Nationalspieler und Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford steht im Mittelpunkt des Transfermarkts. Laut Berichten von Goal.com und The Sun ist der türkische Klub Fenerbahçe bereit, eine gewaltige Summe für die Verpflichtung des 28-Jährigen auszugeben. Der mögliche Transfer dürfte zu den spektakulärsten Ereignissen des Sommer-Transferfensters zählen. Goal.com berichtet .

Marcus Rashford verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim spanischen Klub Barcelona. Während seiner erfolgreichen Zeit in Katalonien erzielte der Stürmer 14 Tore und legte ebenso viele Treffer auf. Dennoch entschied sich die Führung von Barcelona, die Kaufoption nicht zu aktivieren, und Rashford kehrte ins Old Trafford zurück.

Barcelona-Trainer Bedauert Rashfords Abschied

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick machte keinen Hehl aus seinem Bedauern über den Abgang eines Spielers, der in der vergangenen Saison zu einem der Führungsspieler der Mannschaft geworden war. Auf der Pressekonferenz nach einem Freundschaftsspiel sagte der deutsche Coach: “Man kann nicht vorhersehen, was mit ausgeliehenen Spielern passiert — unsere finanzielle Situation ist in dieser Hinsicht nicht einfach. Trotzdem hat es mich sehr gefreut, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein fantastischer Spieler und ein großartiger Mensch”.

Auch Rashford bedankte sich nach dem Ende seiner Zeit in Spanien bei den Fans der Mannschaft und den Mitarbeitern des Klubs. Auf seiner Social-Media-Seite schrieb er: “Ich möchte mich bei allen im Klub bedanken, die diese Zeit zu einer positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben. Ich habe jeden Moment genossen und nehme viele besondere Erinnerungen mit”.

Fenerbahçes Ambitionierte Pläne

Mit der Unterstützung der Klubführung für Cheftrainer İsmail Kartal hat sich der Istanbuler Klub zum Ziel gesetzt, Galatasarays Dominanz in der Süper Lig zu beenden. Deshalb agiert Fenerbahçe aktiv auf dem Transfermarkt und hat mit der Verstärkung des Kaders begonnen. Marcus Rashford ist eines von drei Hauptzielen auf der vom Klub erstellten Auswahlliste.

Der türkische Spitzenklub hat bereits offiziell Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen. Zu den weiteren Zielen von Fenerbahçe gehören Crystal-Palace-Flügelspieler Ismaïla Sarr und Milan-Star Rafael Leão. Doch gerade das Werben um Marcus Rashford zeigt die Entschlossenheit des Istanbuler Klubs auf dem Transfermarkt.

Marcus RashfordFenerbahçeManchester UnitedBarcelonaTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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