OpenAIs luxuriöse Influencer-Reise löst öffentliche Kritik aus

Während die heftige Debatte über Technologien der künstlichen Intelligenz anhält, hat OpenAIs erste luxuriöse Reise für Blogger in ein Ferienresort für erheblichen Unmut unter Internetnutzern gesorgt. Wie TechCrunch berichtet, nahm eine Gruppe prominenter Influencer an der Veranstaltung „Summer Club“ teil, die an einem Wochenende in der Natur im Bundesstaat New York stattfand. Dort konnten sie verschiedene Annehmlichkeiten genießen und an Schulungen zur Nutzung von Produkten teilnehmen. Techcrunch.com berichtet darüber.

Die ästhetischen und leichtfüßigen Videos, die die Teilnehmer in sozialen Netzwerken veröffentlichten, stießen auf zahlreiche kritische Kommentare. Besonders Blogger, die die Markenreise auf TikTok und Instagram begleiteten, wurden beschuldigt, „ihre Seele für ein schönes Hotelzimmer verkauft“ zu haben. Einige Nutzer forderten sie außerdem auf, Videos über die ökologischen Auswirkungen von Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu erstellen. Einer der Teilnehmer löschte nach der Kritik sogar eines seiner Reisevideos.

Eine neue Marketingstrategie in der Branche

Analysten zufolge ist es nicht überraschend, dass ein großes Technologieunternehmen wie OpenAI Influencer einbindet. Im Februar dieses Jahres berichtete Vanity Fair, dass das Unternehmen Charles Porch, den ehemaligen Vizepräsidenten für globale Partnerschaften bei Instagram, zu seinem ersten Vizepräsidenten für kreative Partnerschaften ernannt hatte. Zu seinen Aufgaben gehören die Kommunikation mit kreativen Communities und die Untersuchung der Beziehungen zwischen Menschen und Tools der künstlichen Intelligenz.

Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass OpenAI nicht das einzige Labor für künstliche Intelligenz ist, das mit Influencern arbeitet. Laut dem Technologie-Newsletter Sarah and Kate veranstaltete Anthropic ebenfalls ein Influencer-Dinner für Claude. Zudem lud Microsoft Copilot im Februar Blogger zum Super Bowl ein. Die Veranstaltungen anderer Unternehmen lösten jedoch keine ähnlich heftigen Reaktionen und Kontroversen wie jene von OpenAI aus.

Der Zeitpunkt und die ökologischen Bedenken

Einer der Teilnehmer schrieb in einem Kommentar auf LinkedIn, er habe erwartet, dass sich die Menschen für die Geheimnisse der Technologienutzung interessieren würden, aber nicht mit so vielen Personen gerechnet, die der künstlichen Intelligenz ablehnend gegenüberstehen. „Ich hätte nicht eine Sekunde lang gedacht, dass diese Themen so kontrovers sein würden“, räumte er ein.

Auch der Zeitpunkt der Reise blieb nicht unbeachtet. Während OpenAI gerade die Unterzeichnung eines Vertrags zum Bau eines $500 Milliarden teuren Rechenzentrums in Ohio vorbereitete, war der soziale und ökologische Einfluss der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu einem aktuellen Thema geworden. Die Ausrichtung einer Markenveranstaltung in einem luxuriösen Naturresort wurde von vielen Nutzern mit Spott und Kritik aufgenommen.