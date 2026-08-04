DesignArena-Gründer sammeln 7,9 Millionen Dollar für KI ein

Intelligence, das Unternehmen hinter DesignArena, einer Plattform zur Vermittlung von ästhetischem Empfinden und menschlichem Geschmack an KI-Modelle, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde über 7,9 Millionen Dollar abgeschlossen. Die von Index Ventures angeführte Finanzierung wurde auch von bekannten Venture-Capital-Fonds wie Conviction, A* und Valkyrie unterstützt. Die Mittel sollen die Bedeutung menschlicher Bewertungen bei der Verbesserung der Design- und visuellen Generierungsfähigkeiten von KI-Modellen weiter steigern. Dies berichtete TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wurde das Unternehmen 2025 von einer Gruppe von College-Studenten kurz vor ihrem Abschluss gegründet. Zunächst arbeiteten sie an einer KI-gestützten Game Engine, doch obwohl die von den Modellen erzeugten Spiele funktional waren, fehlten ihnen menschlicher Reiz und Geschmack. Daraufhin entwickelten die Gründer die Idee, umfangreiches und authentisches menschliches Feedback zu sammeln. So entstand DesignArena, ein Tool, das heute weltweit von 5,3 Millionen Menschen genutzt wird.

Funktionsweise und Geschäftsmodell der Plattform

Für normale Nutzer funktioniert DesignArena über ein Eingabefenster für Prompts im Stil von ChatGPT. Dort gibt es spezielle Menüs für Websites, Bilder und Dutzende weitere visuelle Formate. Nach Eingabe einer Anfrage und eines Stils werden den Nutzern mehrere Varianten präsentiert, die sie vom besten bis zum schlechtesten Ergebnis ordnen. Dieser Ansatz liefert Daten zur menschlichen Bewertung, die für führende KI-Labore äußerst wichtig sind.

Intelligence gibt derzeit an, dass seine Plattform einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 60 Millionen Dollar erreicht hat. KI-Unternehmen benötigen präzises und verlässliches Nutzerfeedback, um ihre Modelle zur Mediengenerierung zu verbessern. Das von Grace Li geleitete Team schließt genau diese Lücke, fungiert als wichtige analytische Brücke für führende Labore und erzielt im Gegenzug stabile Einnahmen.

Automatisierte Tests und die Überlegenheit menschlichen Geschmacks

Das Sammeln menschlichen Feedbacks ist eine wichtige Alternative zu automatisierten Benchmarks. Obwohl automatisierte Systeme in großem Maßstab arbeiten, lassen sie sich leichter manipulieren. DesignArena ermöglicht es, die Geschmäcker der Nutzer auf verschiedenen Kontinenten und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen. So zeigt sich beispielsweise, dass Webdesigns in Asien eher zu einem maximalistischen Stil tendieren.

Allerdings sind nicht alle Versuche in diesem Bereich gleichermaßen erfolgreich. Yupp, eines von mehreren ähnlichen Projekten, musste in diesem Jahr weniger als ein Jahr nach dem Start den Betrieb einstellen, obwohl das Unternehmen 33 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben hatte. Die neuen Investitionen für Intelligence werden dem Unternehmen daher ermöglichen, seine Marktposition weiter zu stärken und die Technologie auszubauen.