In der Welt der modernen Technologie ist die Lebensdauer von Geräten oft auf die vom Hersteller festgelegte Garantiezeit begrenzt. Jüngste Tests haben jedoch gezeigt, dass Datenträger älterer Generationen zuverlässiger sein können als viele heute verkaufte neue Modelle. Ein Experiment des Autors des YouTube-Kanals WolfyTech bewies die erstaunliche Ausdauer einer SanDisk P4 SSD aus dem Jahr 2010. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die als Testobjekt gewählte kleine 64 GB Festplatte hielt fast 25-mal mehr Belastung aus, als in ihren technischen Spezifikationen angegeben. SanDisk hatte für dieses Modell insgesamt 40 TBW (Total Bytes Written) spezifiziert. In praktischen Tests wurden jedoch mehr als 1 Petabyte, also über 1000 TB an Daten, erfolgreich auf die Disk geschrieben, und das Gerät funktioniert immer noch.

Was ist das Geheimnis dieser technologischen Robustheit?

Die lange Lebensdauer dieser SSD ist kein Zufall. Experten zufolge ist der Hauptgrund die verwendete MLC NAND-Speichertechnologie. Diese Chips, die in einem 32-Nanometer-Verfahren hergestellt wurden, verfügen über eine wesentlich höhere Lebensdauer als die heute verbreiteten TLC- und QLC-Speichertypen. Bei modernen Laufwerken wird die Haltbarkeit oft geopfert, um mehr Daten auf kleinerem Raum unterzubringen.

Die Statistiken des Geräts sind ebenfalls beeindruckend: Es war insgesamt über 60.000 Stunden eingeschaltet und wurde mehr als 1.100 Mal neu gestartet. Dennoch trat im System kein einziger kritischer Fehler oder Datenverlust auf. Diese Werte zeigen, wie viel Wert beim Engineering vor einem Jahrzehnt auf die Qualität gelegt wurde.

Die SanDisk P4 wurde damals als spezielle Lösung für Netbooks und die ersten ultradünnen Laptops eingeführt. Heutzutage sind Laufwerke mit dieser Art von Speicher auf dem Verbrauchermarkt kaum noch zu finden. Obwohl heutige SSD-Geräte in Bezug auf die Geschwindigkeit weit fortgeschritten sind, erreichen ihre physische Verschleißdauer und Schreibressource oft nicht dieses „ehrenwerte“ Niveau von vor zehn Jahren.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entscheiden sich Nutzer oft für günstigere QLC-Laufwerke, doch dieses Experiment erinnert erneut daran, wie wichtig die Wahl des Speichertyps und dessen Ressource für die Sicherung wichtiger Daten ist. Basierend auf Informationen von ixbt.com lässt sich sagen, dass alte Technologien manchmal unerwartet zuverlässig sein können.

Dieser Fall löste hitzige Diskussionen unter Technikbegeisterten aus. Während viele den Herstellern vorwerfen, die Lebensdauer der Produkte absichtlich zu verkürzen, betrachten andere dies als natürliches Ergebnis des Wettlaufs um Kapazität und Geschwindigkeit. In jedem Fall dient der Rekord der 16 Jahre alten SanDisk-Disk als besonderes Vorbild für moderne SSD-Hersteller.