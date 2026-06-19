Alter SSD setzt unerwarteten Ausdauerrekord

·38·Technologie
Alter SSD setzt unerwarteten Ausdauerrekord

In der Welt der modernen Technologie ist die Lebensdauer von Geräten oft auf die vom Hersteller festgelegte Garantiezeit begrenzt. Jüngste Tests haben jedoch gezeigt, dass Datenträger älterer Generationen zuverlässiger sein können als viele heute verkaufte neue Modelle. Ein Experiment des Autors des YouTube-Kanals WolfyTech bewies die erstaunliche Ausdauer einer SanDisk P4 SSD aus dem Jahr 2010. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die als Testobjekt gewählte kleine 64 GB Festplatte hielt fast 25-mal mehr Belastung aus, als in ihren technischen Spezifikationen angegeben. SanDisk hatte für dieses Modell insgesamt 40 TBW (Total Bytes Written) spezifiziert. In praktischen Tests wurden jedoch mehr als 1 Petabyte, also über 1000 TB an Daten, erfolgreich auf die Disk geschrieben, und das Gerät funktioniert immer noch.

Was ist das Geheimnis dieser technologischen Robustheit?

Die lange Lebensdauer dieser SSD ist kein Zufall. Experten zufolge ist der Hauptgrund die verwendete MLC NAND-Speichertechnologie. Diese Chips, die in einem 32-Nanometer-Verfahren hergestellt wurden, verfügen über eine wesentlich höhere Lebensdauer als die heute verbreiteten TLC- und QLC-Speichertypen. Bei modernen Laufwerken wird die Haltbarkeit oft geopfert, um mehr Daten auf kleinerem Raum unterzubringen.

Die Statistiken des Geräts sind ebenfalls beeindruckend: Es war insgesamt über 60.000 Stunden eingeschaltet und wurde mehr als 1.100 Mal neu gestartet. Dennoch trat im System kein einziger kritischer Fehler oder Datenverlust auf. Diese Werte zeigen, wie viel Wert beim Engineering vor einem Jahrzehnt auf die Qualität gelegt wurde.

Die SanDisk P4 wurde damals als spezielle Lösung für Netbooks und die ersten ultradünnen Laptops eingeführt. Heutzutage sind Laufwerke mit dieser Art von Speicher auf dem Verbrauchermarkt kaum noch zu finden. Obwohl heutige SSD-Geräte in Bezug auf die Geschwindigkeit weit fortgeschritten sind, erreichen ihre physische Verschleißdauer und Schreibressource oft nicht dieses „ehrenwerte“ Niveau von vor zehn Jahren.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entscheiden sich Nutzer oft für günstigere QLC-Laufwerke, doch dieses Experiment erinnert erneut daran, wie wichtig die Wahl des Speichertyps und dessen Ressource für die Sicherung wichtiger Daten ist. Basierend auf Informationen von ixbt.com lässt sich sagen, dass alte Technologien manchmal unerwartet zuverlässig sein können.

Dieser Fall löste hitzige Diskussionen unter Technikbegeisterten aus. Während viele den Herstellern vorwerfen, die Lebensdauer der Produkte absichtlich zu verkürzen, betrachten andere dies als natürliches Ergebnis des Wettlaufs um Kapazität und Geschwindigkeit. In jedem Fall dient der Rekord der 16 Jahre alten SanDisk-Disk als besonderes Vorbild für moderne SSD-Hersteller.

SSDSanDiskTechnologieSpeicherRekord
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US-Regierung verbietet Anthropic-Modelle: Nationale Sicherheit oder politisches Spiel?US-Regierung verbietet Anthropic-Modelle: Nationale Sicherheit oder politisches Spiel?Heute, 21:27Google Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene GesprächeGoogle Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene GesprächeHeute, 21:26Yandex Rhythm öffnet die Finanztüren: Jetzt können auch neue Blogger verdienenYandex Rhythm öffnet die Finanztüren: Jetzt können auch neue Blogger verdienenHeute, 20:56Mukesh Ambani will Indien in ein AI-Zentrum verwandelnMukesh Ambani will Indien in ein AI-Zentrum verwandelnHeute, 20:20Microsoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen anMicrosoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen anHeute, 19:56Neuer KI-gestützter Assistent auf der Rutube-Plattform gestartetNeuer KI-gestützter Assistent auf der Rutube-Plattform gestartetHeute, 19:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht