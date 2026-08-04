Chelsea ändert Transferpolitik und verpflichtet erfahrene Spieler

Chelsea hat seine in den vergangenen Jahren verfolgte Transferpolitik grundlegend geändert. Wie The Athletic berichtet, konzentriert sich der Klub nun darauf, erfahrene Spieler zu verpflichten, anstatt nach vielversprechenden jungen Talenten zu suchen. Im Rahmen dieser Strategie wurde der 35-jährige Danny Welbeck offiziell Chelsea-Spieler, zudem schloss sich der 36-jährige Jordan Henderson dem Team an. Für viele Fußball Experten kamen diese Transfers überraschend. Goal.com berichtet .

Todd Boehly und das Clearlake-Konsortium hatten seit Januar 2023 wiederholt betont, dass die Verpflichtung junger Spieler mit Entwicklungspotenzial oberste Priorität habe. Seit der Übernahme im Mai 2022 hatte die Klubführung jedoch auch fertige und erfahrene Spieler nicht vollständig ausgeschlossen. Erfahrene Akteure wie Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly und Pierre-Emerick Aubameyang, die damals zum Kader stießen, konnten die erwarteten Leistungen allerdings nicht zeigen und verließen den Verein bald wieder.

Die Ergebnisse der Jugendpolitik und der neue Ansatz

Das Scheitern dieser drei Spieler gab Anfang 2023 den Anstoß für eine Änderung der Transferstrategie. In den vergangenen drei Spielzeiten stellte Chelsea im Durchschnitt den jüngsten Kader der Premier League. Dafür belegte der Klub in der Liga den sechsten, vierten und zehnten Platz und gewann außerdem die UEFA Conference League sowie die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Tosin Adarabioyo, der 2024 ablösefrei vom FC Fulham kam, war mit 28 Jahren der älteste Spieler, der in der Saison 2025/26 für das Team zum Einsatz kam. Deshalb werden die Transfers von Danny Welbeck und Jordan Henderson als Schritte bewertet, die dieser Jugendpolitik völlig widersprechen. Die Veränderung soll für mehr Balance im Kader sorgen.

Pläne der Klubführung und Zukunftsperspektiven

Xabi Alonso, der im Mai zum Cheftrainer ernannt wurde, ist nicht allein für diese Veränderungen verantwortlich. Klub-Miteigentümer Behdad Eghbali hatte im April beim CAA World Congress of Sports in Los Angeles bereits vor diesen Änderungen gewarnt. Eghbali betonte, dass der Klub ständig an seinem Plan arbeite, ihn verbessere und aus Fehlern lerne: "Es wurde klar, dass wir fertige Spieler in den Kader aufnehmen müssen, um das Projekt auf die nächste Stufe zu heben."

Chelseas aktuelles Trainerteam hofft, dass diese erfahrenen Spieler dabei helfen, die Schwächen im Kader zu beheben. Im weiteren Verlauf der Premier-League-Saison dürften die Leistungen und die Erfahrung solcher Akteure auf dem Platz für Chelsea entscheidend sein. Die Zeit wird zeigen, ob die neue Strategie dem Londoner Klub langfristige Stabilität bringt.