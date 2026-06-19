Google Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene Gespräche

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Google Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene Gespräche

Google hat ein wichtiges Update für seinen Sprach-KI-Assistenten Gemini Live angekündigt. Das System kann nun den Verlauf früherer Interaktionen mit dem Nutzer speichern und diese in zukünftigen Gesprächen nutzen. Dieser Schritt ist eine strategische Änderung, um die Gemini Live Plattform von einem einfachen Sprachbefehls-Ausführer in einen echten persönlichen Assistenten zu verwandeln. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zuvor war das Gemini Live System auf den aktuellen Gesprächskontext beschränkt. Die aktualisierte Funktionalität ermöglicht den Zugriff auf das "Gedächtnis" aller vergangenen Gespräche. Das bedeutet, dass ein Nutzer seine Diätregeln, wichtige Familientermine oder Lieblingshobbys nur einmal nennen muss — der Assistent merkt sich diese Informationen und fragt nicht erneut danach.

Integration mit YouTube und Google Workspace

Laut ixbt.com wurde das Update nicht nur um ein Gedächtnis, sondern auch um Funktionen zur Interaktion mit externen Diensten erweitert. Über die Connected Apps Funktion kann Gemini Live nun während eines Gesprächs direkt auf YouTube, Google Workspace und Bildgenerierungstools zugreifen. Dies ermöglicht es dem Nutzer, Videos zu suchen oder mit Dokumenten zu arbeiten, ohne den Sprachchat zu unterbrechen.

Beispielsweise kann ein Nutzer während eines Gesprächs mit Gemini Live darum bitten, ein Video zu einem bestimmten Thema zu finden oder ein Bild basierend auf einer Beschreibung zu erstellen. Die AI führt diese Aufgaben in Echtzeit aus und präsentiert das Ergebnis. Diese Integration wird die täglichen Arbeitsabläufe für Nutzer des Google-Ökosystems erheblich vereinfachen.

In Bezug auf die Sicherheit betont Google, dass diese neuen Funktionen innerhalb der vom Nutzer zuvor erteilten Berechtigungen arbeiten. Das heißt, die AI hat nur Zugriff auf Daten, die der Nutzer genehmigt hat, und auf offene Daten in seinem persönlichen Konto. Dies ist von entscheidender Bedeutung für den Schutz privater Informationen.

Diese Neuigkeit ist auch für Technikbegeisterte in Usbekistan relevant. Derzeit nutzen viele Anwender das Gemini-Interface für die tägliche Planung und Informationssuche. Die Fähigkeit des Sprachassistenten, den Kontext zu verstehen und vergangene Gespräche zu analysieren, steigert die Effizienz erheblich, insbesondere für Nutzer, die auf Englisch oder anderen unterstützten Sprachen kommunizieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Google im Wettbewerb mit Konkurrenten wie OpenAI und Microsoft den Fokus auf eine stärkere Personalisierung seiner AI legt. Gemini Live entwickelt sich von einem Roboter, der nur Fragen beantwortet, zu einem digitalen Begleiter, der die Vorlieben und den Lebensstil des Nutzers kennt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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