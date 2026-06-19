Microsoft erwägt DeepSeek-Modelle statt OpenAI zur Kostensenkung

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Microsoft erwägt DeepSeek-Modelle statt OpenAI zur Kostensenkung

Der intensive Wettbewerb auf dem AI-Markt und die steigenden Kosten für Rechenleistung zwingen Tech-Giganten zur Suche nach wirtschaftlicheren Lösungen. Microsoft prüft die Möglichkeit, für seinen Copilot Cowork-Dienst von OpenAI- und Anthropic-Modellen auf das chinesische DeepSeek V4-Modell umzusteigen. Dieser Schritt dient nicht nur der Kostenoptimierung, sondern auch dem Ziel, AI-Dienste einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Charles Lamanna, Corporate Vice President für Copilot, Agents und Platforms bei Microsoft, betonte in einem Interview mit Axios, dass die intensive Nutzung von AI zu einem drastischen Kostenanstieg führe. Derzeit basieren Copilot-Systeme hauptsächlich auf dem hochpreisigen GPT-4 und anderen fortschrittlichen Modellen. Mit steigender Nutzerzahl wird es jedoch immer schwieriger, die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Balance zwischen Kosteneffizienz und Leistung

Microsoft plant, in den kommenden Wochen eine günstigere Version von Copilot Cowork einzuführen. Obwohl das Unternehmen nicht offiziell bestätigt hat, welches Modell zum Einsatz kommt, sehen Experten das DeepSeek V4-Modell als Hauptkandidaten. Dieses Modell zeichnet sich durch hohe Performance und eine im Vergleich zur Konkurrenz um ein Vielfaches geringere Kostenstruktur aus.

Das Startup DeepSeek gab kürzlich bekannt, den Preis für sein Flaggschiff-Modell V4-Pro um 75 Prozent gesenkt zu haben. Dies macht es zu einer der attraktivsten Lösungen auf dem Markt. Insbesondere bei der Erstellung von AI-Agenten für Firmenkunden kann eine solche Preispolitik entscheidend sein. Berichten zufolge wurde DeepSeek mit Stand Juni 2026 zum am schnellsten wachsenden Softwareanbieter in der Kategorie der unternehmensweiten AI-Dienste ernannt.

Geopolitische Lage und Marktaussichten

Interessanterweise hat die US-Regierung das Startup DeepSeek bisher nicht auf die Liste der Unternehmen gesetzt, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen (schwarze Liste). Dies ermöglicht es amerikanischen Unternehmen wie Microsoft, diese Technologie legal zu nutzen. Experten glauben, dass andere Tech-Giganten ebenfalls auf günstigere Alternativmodelle setzen werden, sollte Microsoft diesen Übergang erfolgreich meistern.

Zusammenfassend verfolgt die Strategie von Microsoft folgende Ziele:

  • Erweiterung der Nutzerbasis durch Senkung der Copilot-Preise;
  • Verringerung der Abhängigkeit von Anbietern wie OpenAI und Anthropic;
  • Aufrechterhaltung einer hohen Rentabilität im Markt für AI-Agenten;
  • Gewinnung von Firmenkunden durch wettbewerbsfähige Preise.
Sollte dieser Plan realisiert werden, erreicht der AI-Markt eine neue Stufe — in der nicht mehr nur die technologische Leistungsfähigkeit, sondern auch die wirtschaftliche Effizienz im Vordergrund steht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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