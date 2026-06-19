Samsung bereitet die Einführung des Galaxy M47 5G Smartphones der nächsten Generation vor

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Samsung bereitet die Einführung des Galaxy M47 5G Smartphones der nächsten Generation vor

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat die offizielle Werbekampagne für das neue Modell seiner beliebten "M"-Serie gestartet — das Galaxy M47 5G Smartphone. Das Gerät, das voraussichtlich auf dem indischen Markt debütieren wird, wird von der Marke als "Monster auf einem neuen Level" bezeichnet. In kurzen Videos in den sozialen Netzwerken präsentiert, verspricht das Gadget, sich deutlich von seinen Vorgängern zu unterscheiden und einen großen Sprung in der Leistung zu machen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Unternehmens arbeitet das Galaxy M47 5G im Multitasking-Modus viermal schneller als das Galaxy M36-Modell. Dieser Wert ermöglicht es den Nutzern, mehrere rechenintensive Anwendungen gleichzeitig problemlos zu nutzen. Zudem betonen die Hersteller, dass die Dauer der Gaming-Sessions ebenfalls viermal steigen wird, was auf eine signifikant verbesserte Energieeffizienz und Akkukapazität des Geräts hindeutet.

Technische Daten und Design

Wie ixbt.com berichtet, ist das Gehäuse des neuen Smartphones viermal widerstandsfähiger gestaltet als bei den Vorgängermodellen. Optisch wird das Galaxy M47 5G im Einklang mit modernen Trends flache Seitenrahmen besitzen. Die Rückseite des Geräts wird voraussichtlich in Dunkelrot oder Bordeaux angeboten. Der Kamerablock besteht aus drei Modulen und unterscheidet sich leicht vom Design des Galaxy M36.

Bisher hält Samsung die vollständigen technischen Spezifikationen des Smartphones geheim. Allerdings haben Testergebnisse in der Geekbench-Datenbank einige Details preisgegeben. Es wird vermutet, dass das neue "Monster" mit einem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor ausgestattet ist. Dieser Chipsatz gewährleistet eine hohe Leistung für Geräte im Mittelklassesegment und einen stabilen Betrieb im 5G-Netz.

Was den Speicher betrifft, wird erwartet, dass eine Variante mit mindestens 8 GB RAM in den Verkauf kommt. In Bezug auf die Software wird vermutet, dass das Galaxy M47 5G unter dem neuesten Android 16 Betriebssystem und der One UI Oberfläche von Samsung laufen wird. Dies garantiert, dass das Smartphone über einen langen Zeitraum relevante Software-Updates erhält.

Für den Markt in Usbekistan war die "M"-Serie von Samsung aufgrund ihres erschwinglichen Preises und des starken Akkus schon immer attraktiv. Das Galaxy M47 5G Modell könnte mit seiner langen Akkulaufzeit und dem robusten Gehäuse ebenfalls bei den lokalen Nutzern beliebt werden. Das offizielle Präsentationsdatum und die Preise werden in den kommenden Tagen erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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