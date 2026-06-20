Amazon untersucht Mitarbeiter, die gegen KI-Zentren protestierten

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Amazon untersucht Mitarbeiter, die gegen KI-Zentren protestierten

Der US-Konzern Amazon hat interne Ermittlungen gegen Mitarbeiter eingeleitet, die sich gegen die unkontrollierte Ausweitung der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) ausgesprochen und staatliche Regulierungen gefordert haben. Dieser Konflikt ist zum neuesten Streitpunkt über die Umweltpolitik des Tech-Giganten und die Meinungsfreiheit der Mitarbeiter geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet es.

Die Ereignisse spitzten sich nach Anhörungen im Stadtrat von Seattle zu. Die Stadtverwaltung diskutierte über ein einjähriges Moratorium für den Bau neuer großer Rechenzentren (Data Center). Fünf Amazon-Mitarbeiter nahmen an dieser Sitzung teil und kritisierten die Investitionen der Tech-Unternehmen im KI-Bereich als „Einführung künstlicher Intelligenz um jeden Preis“.

Laut ixbt.com wurden kurz nach diesem Auftritt drei Mitarbeiter zur HR-Abteilung (Personalabteilung) vorgeladen. Sie wurden gewarnt, dass eine interne Untersuchung ihrer öffentlichen Äußerungen eingeleitet wurde und dass dies zu Disziplinarmaßnahmen, sogar zur Kündigung, führen könne. Die Mitarbeiter werten dies als Versuch des Unternehmens, Druck auszuüben und politische Aktivitäten zu kontrollieren.

Unternehmensrichtlinien und Umweltbedenken

Die Amazon-Führung betont, dass es bei dieser Untersuchung nicht um die persönliche Meinung der Mitarbeiter geht, sondern um den Verstoß gegen die Regeln für nicht autorisierte Erklärungen im Namen des Unternehmens. Die an diesem Streit beteiligten Arbeiter sind jedoch Mitglieder der Gruppe „Amazon Employees for Climate Justice“. Diese Gruppe ist bereits dafür bekannt, umweltschädliche Projekte des Unternehmens scharf zu kritisieren.

Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2020 zwei Gründer dieser Gruppe entlassen wurden, weil sie die Unternehmenspolitik kritisiert hatten. Die aktuelle Situation ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem Amazon seine Strategie vollständig auf Künstliche Intelligenz ausrichtet. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr bis zu 200 Milliarden Dollar für die KI-Infrastruktur auszugeben.

Gleichzeitig wird im Rahmen einer Reorganisation unter Amazon-CEO Andy Jassy erwartet, dass fast 30.000 Unternehmensmitarbeiter gestrichen werden. Der Plan des Chefs, das Unternehmen in das „größte Startup der Welt“ zu verwandeln, wird unter den Beschäftigten unterschiedlich aufgenommen. Der übermäßige Energie- und Wasserverbrauch von Rechenzentren beunruhigt nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die breite Öffentlichkeit.

In den USA durchgeführte Umfragen zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung die Auswirkungen solcher großen technologischen Anlagen auf die Umwelt und die sinkende Lebensqualität fürchtet. Das vom Stadtrat von Seattle am 9. Juni beschlossene Moratorium ist der rechtliche Ausdruck dieser Sorgen.

Zusammenfassend spiegelt diese Situation rund um Amazon ein globales Problem der gesamten Technologiebranche wider: Es wird immer schwieriger, ein Gleichgewicht zwischen der rasanten Entwicklung der KI, den Unternehmensinteressen und den gesellschaftlichen Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung zu finden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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