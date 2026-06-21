HMD stellt neues Luma2 Smartphone vor: 6000 mAh Akku und AI

HMD Global, das mehrere Jahre lang Geräte unter der Marke Nokia entwickelt hat, treibt seine eigene Markenentwicklung voran. In den kommenden Tagen bereitet sich das Unternehmen darauf vor, das Modell HMD Luma2 vorzustellen, das im Mittelklasse-Smartphone-Markt wettbewerbsfähig sein soll. Diese Neuheit wird die Nutzer nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre langlebige Stromquelle anziehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Basierend auf Informationen des bekannten Insiders smashx_60 über die Publikation ixbt.com wird der Hauptvorteil des HMD Luma2 sein 6000 mAh Akku sein. Dieser Wert gilt als hoch für moderne Smartphones und ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen im aktiven Nutzungsmodus. Bei der Ladegeschwindigkeit ist der Hersteller jedoch auf eine 18 W Technologie beschränkt.

Technische Daten und Display-Funktionen

Das Smartphone ist mit einem 6,75-Zoll-IPS-Display mit HD+ Auflösung ausgestattet. Besonders wichtig ist, dass der Bildschirm eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützt. Dies sorgt für eine flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche und reibungslose Bilder in mobilen Spielen. Im Inneren ist die Unisoc T7280 Plattform verbaut, die ausreichend Leistung für tägliche Aufgaben und Basis-Apps bietet.

Beim Speicher bietet das HMD Luma2 den Nutzern die Wahl zwischen 4 GB RAM (mit der Möglichkeit einer virtuellen Erweiterung um bis zu 8 GB) sowie 128 oder 256 GB internem Speicher. Zudem ist die Möglichkeit, den Speicher via microSD-Karten auf bis zu 1 TB zu erweitern, ein wichtiger Vorteil für viele Nutzer auf dem Markt in Usbekistan.

Kamera und Zusatzfunktionen

Was die Fotofunktionen betrifft, verfügt das Smartphone über eine 50 Megapixel Hauptkamera, die durch ein spezielles AI-Modul ergänzt wird. Dieses Modul hilft bei der Bildverarbeitung und bei der Aufnahme hochwertiger Bilder unter schlechten Lichtverhältnissen. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8 Megapixel Selfie-Kamera.

Hochwertiger Sound durch OZO Audio Playback Technologie;

3,5 Millimeter Audio-Anschluss (für Kopfhörer);

Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 Standard;

Steuerung durch das Betriebssystem Android 16.

Das HMD Luma2 wird voraussichtlich in drei Farben erhältlich sein: Ice Blue, Light Sand und Midnight Lake. Laut dem Insider wird dieses Modell im erschwinglichen Preissegment seinen Platz finden und eine würdige Alternative für Nokia-Fans darstellen. Zuvor hatte dieser Insider bereits Informationen zum HMD Icon Flip 1 korrekt vorhergesagt.